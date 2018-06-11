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"Millet aşığı kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 20:55 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Tecrübe deyince, dünyada en tecrübeli liderlerden birisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Millet aşığı kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır, şevkle heyecanla çalışan, 18 yaşındaki delikanlı gibi koşturup çalışan lider Recep Tayyip Erdoğan’dır"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Tecrübe deyince dünyada en tecrübeli liderlerden birisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Millet aşığı kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır, şevkle heyecanla çalışan, 18 yaşındaki delikanlı gibi koşturup çalışan lider Recep Tayyip Erdoğan’dır." dedi.

Bakan Eroğlu, Ordu'da 35 milyon liralık 3 tesisten 2'sinin temelinin atıldığı, birinin de açılışının gerçekleştirildiği Büyükşehir Belediyesi önündeki törene katıldı. Burada konuşan Eroğlu, yatırımların Ordu'ya hayırlı olmasını diledi.

Fındığa ilişkin değerlendirmede bulunan Eroğlu, "Bazıları atar tutar, neler diyorlar neler. Atma kardeşim. Bol bol sallıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanımız gelince diyecek ki 'biz fındığa gereken desteği vereceğiz'. Onlar konuşur AK Parti yapar. Çünkü biz milletimizin sevdalısıyız. Milletimizi biz seviyoruz, onlar yalancıktan sever. Biz sizi gönülden seviyoruz. Sizlere dua ediyoruz, daha Kadir Gecesi'nde dua ettik." ifadesini kullandı.

Bakanlığın, kentte yaptığı ve devam eden projelere ilişkin bilgi veren Eroğlu, "Biz burayı zengin turistlerin geleceği bir merkez haline getirelim diyoruz. Orman Genel Müdürüne, Doğa Koruma Müdürlerine talimat verdim. Buraya muazzam gelir getirecek bir imkan, zengin turistlerin para harcayacağı bir mekan. Burada o kadar tabiat güzellikleri var ki dünyada yok. 'İsviçre ne ki Ordu'ya gelin' diyeceğiz." diye konuştu.

Eroğlu, Ordu ve Giresun'a havalimanı, yol ve tüneller gibi önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini anımsatarak, 'yola devam' denildiği takdirde her şeyin yapılacağını vurguladı.

Türkiye büyüdükçe bunu engellemek için uğraş verildiği de anlatan Erdoğlu, "Batı engellemek için büyük gayret sarf ediyor. Planları var. Bu planlar yeni değil. 200 yıldır Batı'nın planları devam ediyor. Bütün gayeleri şu, bu şanlı bayrağı indirelim, minarelerden ezanlar sussun, bu cennet vatanı işgal edelim. Hedefleri bu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tarihindeki en önemli seçimin 24 Haziran’da yapılacak seçim olduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Onun için size soruyorum, bu seçimlerde inşallah Batı'nın yeni oyununu bozmaya var mısınız? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar o makama oturtmaya var mısınız? Cumhur ittifakını tam olarak destekleyerek en az 400 milletvekili çıkarmaya var mısınız? Kendileri dediler ki Cumhurbaşkanının kriterleri uygun olması lazım. Kriter neymiş? Tecrübeli ve çalışkan olacakmış ve milleti sevecekmiş. Kardeşim senin kriterlerin hiç birisi tutmuyor, onun için sen de aday olamadın. Kendi gösterdiğin adamı da ekarte etmek için gönderdin. Tecrübe deyince, dünyada en tecrübeli liderlerden birisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Millet aşığı kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır, şevkle heyecanla çalışan, 18 yaşındaki delikanlı gibi koşturup çalışan lider Recep Tayyip Erdoğan’dır."

Konuşmanın ardından bir tesisin açılışı yapılırken iki tesisin temeli atıldı.

Daha sonra orman köylülerine gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları verildi, vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtıldı.

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ordu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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