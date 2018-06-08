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"Millet Bahçeleri"ne teknik destek TOKİ'den

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

TOKİ Başkanı Ergün Turan: - "Sakarya Stadı'nın yerini satmış olmamıza rağmen sattığımız vatandaşla görüşüp yeniden iade işlemini yapıyoruz. O stat da dahil olmak üzere 15 eski stadın yeri şu anda şehir merkezlerinde 'Millet Bahçesi' olarak kullanılması kararı verildi" - "15 şehrimizde 15 eski stat yerine 'Millet Bahçesi' yapılacak. Biz bu statların arazilerini Hazine'ye devredeceğiz ve 'Millet Bahçesi' yapılacak. Millet bahçelerinin teknik desteğini de biz vereceğiz"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Adana, Batman, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon-Akçaabat, Trabzon-Avni Aker, Sakarya ve Diyarbakır'daki 15 eski stadın yerine yapılacak "millet bahçeleri" için teknik destek verecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine, TOKİ'nin son 15 yılda Türkiye'de yaklaşık 840 bin konut yaptığını belirterek, konutun yanı sıra 19 stadın da inşaatını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'de yeni inşa edilen 19 stadın yerine yapılan bir protokolle eski stadın yerlerinin değerlendirilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçesi Projesi'ni açıkladı. Bu proje, Türkiye'de şehircilik tarihi ve felsefesi açısından dönüm noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız eski statların yerinin tamamen yeşil alan olarak düzenlenmesini hatta özel bir hassasiyetle bu alanlarda herhangi bir betonarme yapımının olmamasını istedi. Bunlardan birisi de Eskişehir'deki stat. Eskişehir Valiliği ve Türk Dünyası Vakfı ile bir protokol imzaladık. Valiliğimiz stadın yıkım ihalesini yapıyor ve yıkımına 10-15 gün içinde başlanacak."

Yıkımın ardından yetkinin Türk Dünyası Vakfı'na devredileceğini dile getiren Turan, "TOKİ ve Vakıf, buradaki yapım sürecini beraber yürütecek. TOKİ buraya teknik destek verecek ve Eskişehir halkına hizmet verecek 55 bin metrekarelik dümdüz bir yeşil alan olacak." dedi.

- "Millet Bahçesi Projesi şehircilik açısından çok önemli"

Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk açıklamasında yaklaşık 8 eski stat yerinin "Millet Bahçesi" olacağını söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sakarya Stadı'nın yerini satmış olmamıza rağmen sattığımız vatandaşla görüşüp yeniden iade işlemini yapıyoruz. O stat da dahil olmak üzere 15 eski stadın yeri şu anda şehir merkezlerinde 'Millet Bahçesi' olarak kullanılması kararı verildi. Millet Bahçesi Projesi şehircilik açısından çok önemli bir karar. 15 şehrimizde 15 eski stat yerine 'Millet Bahçesi' yapılacak. Biz bu statların arazilerini Hazine'ye devredeceğiz ve 'Millet Bahçesi' yapılacak. Millet bahçelerinin teknik desteğini de biz vereceğiz."

İlk adımı Eskişehir'de attıklarını belirten Turan, bu kentin yanı sıra Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon-Akçaabat, Trabzon-Avni Aker, Sakarya ve Diyarbakır'da da "Millet Bahçesi" kurulacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir millet bahçesi TOKİ

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