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Millet bahçesi için ilk yıkım Eskişehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:24 | Son Güncelleme

Eskişehir Atatürk Stadı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi kararı sonrası yıkım için protokol imzalandı - Vali Özdemir Çakacak: - "Millet bahçesinin bir an önce milletimizin hizmetine girmesini istiyoruz" - TOKİ Başkanı Ergün Turan: - "Millet bahçesi için ilk yıkımı Eskişehir'de yapacağız" - Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı: - "Burası Eskişehir'in millet bahçesi olacak"

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Eskişehir Atatürk Stadı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi kararının ardından, yıkım için Eskişehir Valiliği, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Türk Dünyası Vakfı arasında protokol imzalandı.

Vali Özdemir Çakacak, Atatürk Stadı'nda düzenlenen Eskişehir Türk Dünyası Millet Bahçesi protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bazı kentlerde yeni yapılan statlar nedeniyle eskilerinin bulunduğu alanların millet bahçesine çevrileceği müjdesini verdiğini hatırlattı.

Eskişehir'in de millet bahçesine sahip olacak iller arasında bulunduğunu belirten Çakacak, şöyle konuştu:

"33 bin kişilik yeni stadımız TOKİ tarafından yapılmasıyla üzerinde bulunduğumuz stadyum atıl duruma düşmüştü. Milletin hizmetinde olması için millet bahçesi yapılması kararı alındı. Eskişehir olarak millet bahçesi için ilk harekete geçen kent olmak istiyoruz. TOKİ ile görüşüp, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı olarak yıkımını üstlenebileceğimizi söyledik. Millet bahçesinin bir an önce milletimizin hizmetine girmesini istiyoruz. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yıkım protokolüyle yıkımının verilmesi dolayısıyla hem Türk Dünyası Vakfı Başkanı olan Sayın Nabi Avcı'ya ve TOKİ Başkanı Ergün Turan'a teşekkür ediyorum. Valilik olarak yıkım işlemlerini hemen başlayacağız. Yıkımın ardından TOKİ ve Türk Dünyası Vakfı birlikte çalışma yapacak."

- "Yıkımı valiliğimiz hemen yapacak"

TOKİ Başkanı Ergün Turan da millet bahçesi olacak eski statların kent merkezlerinde bulunduğunu belirterek, söz konusu kararın Türkiye için hayırlı olduğunu söyledi.

Millet bahçelerinin statların geri dönüşümüyle elde edileceğini anlatan Turan, "Millet bahçesi için ilk yıkımı Eskişehir'de yapacağız. Yıkımı valiliğimiz hemen yapacak. Millet bahçesini de Türk Dünyası Vakfı ile TOKİ teknik destek vererek yapacağız." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki birçok eski stadın millet bahçesine dönüştürülmesi konusundaki iradesinin Türkiye'nin şehircilik tarihinde yeni bir dönem açacağını vurguladı.

Eski stat yerinin yapılaşmadan, herhangi bir gelir getirici yapılaşma sürecinden kurtulduğunu dile getiren Avcı, "Burası Eskişehir'in millet bahçesi olacak. Hep birlikte bahçemizin açılışında da beraber olmak istiyoruz. Burada sadece millet bahçesinin protokolünü imzalamadık. Aynı zamanda millet bahçesinin altında da 700 araçlık bir otoparkımız olacak. Üstü millet bahçesi, altında da 700 araçlık bir yeraltı otoparkı olacak. Eskişehir trafik ve otopark sorununa da bir çözüm getirmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Vali Çakacak, TOKİ Başkanı Turan ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, daha sonra protokolü imzaladı.

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Eskişehir Eskişehir Atatürk Stadı millet bahçesi

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