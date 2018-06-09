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Millet Bahçesi için ilk yıkım Konya'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek Konya Atatürk Stadı'nda yıkım için ilk kazma vuruldu - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun: "Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz cumartesi günü bu alanın 'Millet Bahçesi' olarak tahsis edilmesi talimatını vermişti. Üzerinden daha bir hafta geçmeden bugün bunun ilk uygulamasını başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski statların Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi talimatının ardından, Konya Atatürk Stadı'nda yıkıma başlandı.

Merkez Meram ilçesindeki Mamuriye Mahallesi Ferit Paşa Caddesi'nde bulunan 100 bin metrekarelik eski stadyum alanındaki dönüşüm çalışmasını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek yerinde takip etti.

Sorgun, burada yaptığı açıklamada, şehrin kalbindeki alanın, Konya'nın en önemli mekanı olduğunu, millete tahsis edildiğini söyledi.

Bu girişimin önemli olduğunu ifade eden Sorgun, "En kıymetli alanlar, yine en kıymetli olan milletimize tahsis ediliyor. Bu yönüyle çok sembolik bir tarafı var. Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz cumartesi günü bu alanın 'Millet Bahçesi' olarak tahsis edilmesi talimatını vermişti. Üzerinden daha bir hafta geçmeden bugün bunun ilk uygulamasını başlatıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın tarihi bir gün yaşadığını ifade etti.

Kentte önemli başlangıçlarından birini yapacaklarını dile getiren Altay, "Eski stadyum alanının, Millet Bahçesi'ne dönüşümü için bugün çalışmalara başladık. Cumhurbaşkanımızın, son ziyaretinde, Millet Bahçesi'nin bir an önce başlatılması için talimatı olmuştu. Biz de Türkiye'de ilk kez Millet Bahçesi için stat yıkımına başlayan il olmaktan mutluyuz. İnşallah en kısa sürede projesini tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Onun da kabulüyle birlikte imalat sürecine başlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dozer, alandaki tesisin yıkımına başladı.

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Anahtar Kelimeler:
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