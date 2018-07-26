"Millet bahçesi İstanbul ve tüm insanlık için büyük bir şanstır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal, "Millet bahçesi projesi İstanbul ve tüm insanlık için büyük bir şanstır ve sürdürülebilirlik konusu bu projenin omzundadır." dedi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından, BM'nin 2015 yılında belirlediği 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' kapsamında düzenlenen, "Metropollerde Sürdürülebilir Yeşil Alan" söyleşisine katılan İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal, sürdürülebilirliğin sadece iktisadi ve siyasi değil kültürel de olduğunu belirtti.

Gülal, şöyle konuştu:

"Matrakçı Nasuh, İstanbul minyatürü ile hangi ağacın nereye yerleştirilmesi gerektiğini veya şehirdeki detaylardan biri olan 'Kulaksız Kuyusu'nu bile muntazam bir şekilde çizmiştir. Matrakçı Nasuh nasıl İstanbul minyatürü ile geçmişten günümüze ait kültürel kodları taşıdı ise işte biz de iğne ile kuyu kazar gibi kültürel değerlerimizi gelecek nesillere nasıl devredeceğimizin gayesini daima taşımalıyız. Örnek vermek gerekirse, Gazebo diye adlandırılan tanım esasında 'bahçe köşküdür'. Bu kültür bizden alınmıştır ve bunu aslını bozmadan gelecek nesillere aktarmalıyız."