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"Millet bahçesi İstanbul ve tüm insanlık için büyük bir şanstır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal: - "Millet bahçesi projesi İstanbul ve tüm insanlık için büyük bir şanstır ve sürdürülebilirlik konusu bu projenin omzundadır" - "İstanbul'un yaşıtı olan şehirlerde şimdilerde arkeolojik kazılar yapılıyor. O nedenle İstanbul'da neden büyük parklar yok sorusu çok makul bir soru değil"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal, "Millet bahçesi projesi İstanbul ve tüm insanlık için büyük bir şanstır ve sürdürülebilirlik konusu bu projenin omzundadır." dedi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından, BM'nin 2015 yılında belirlediği 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' kapsamında düzenlenen, "Metropollerde Sürdürülebilir Yeşil Alan" söyleşisine katılan İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal, sürdürülebilirliğin sadece iktisadi ve siyasi değil kültürel de olduğunu belirtti.

Gülal, şöyle konuştu:

"Matrakçı Nasuh, İstanbul minyatürü ile hangi ağacın nereye yerleştirilmesi gerektiğini veya şehirdeki detaylardan biri olan 'Kulaksız Kuyusu'nu bile muntazam bir şekilde çizmiştir. Matrakçı Nasuh nasıl İstanbul minyatürü ile geçmişten günümüze ait kültürel kodları taşıdı ise işte biz de iğne ile kuyu kazar gibi kültürel değerlerimizi gelecek nesillere nasıl devredeceğimizin gayesini daima taşımalıyız. Örnek vermek gerekirse, Gazebo diye adlandırılan tanım esasında 'bahçe köşküdür'. Bu kültür bizden alınmıştır ve bunu aslını bozmadan gelecek nesillere aktarmalıyız."

Hizmet edilen kente dair tanımlamaların doğru yapılması gerektiğinin
altını çizen Gülal, Aristo’nun "Bir kent farklı insanlardan oluşur ama benzer
insanlar bir kent meydana getiremez." sözünü hatırlatarak toplumların geleceğe
taşıdıklarıyla şehirlerin kurabileceğini vurguladı.

Gülal, "2013 yılında İBB
Park Bahçeler bünyesinde kurulan Lale Vakfı kültürel bir taşıyıcılık gayesi
içerisindedir. Bu nedenle her yıl Kasım ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber düzenlediğimiz etkinlik ile binlerce öğrenciye lale soğanlarının ekimini yaptırarak her bir laleye kendi adlarını verip öğrencilere aidiyet kazandırıyoruz." diye konuştu.

Millet bahçesi projesinin çok önem arz ettiğini hatırlatan Gülal, şunları söyledi:

"İsminin park değil bahçe olması bile projeyi değerli kılıyor. Bizim mirasımızı içeren bir bahçe yapacağız inşallah. Bu projeye uzun zamandır yoğunlaşmış durumdayız. Dünyadaki örneklerini taklit eden değil bizim kültürel değerlerimizi içeren bir millet bahçesi olacak. Bu 14 yıllık çalışmalarımızın taçlandırılmasıdır. O nedenle sürdürülebilirlik meselesi millet bahçesi projesinin omuzlarındadır. İstanbul'un yaşıtlarından olan şehirlerde arkeolojik kazılar yapılıyor. İstanbul homojen değil. O nedenle İstanbul'da neden büyük parklar yok sorusu çok makul bir soru değil. İşte bu sorunun cevabı da millet bahçesi projesi ile verilmiş olacak."

-UCLG-MEWA

2004 yılında kurulan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), bölgede bulunan yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturmak, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak demokratik yerel yönetim anlayışını dünyada yaygınlaştırmaya çalışan uluslararası bağımsız bir kurum olarak faaliyet gösteriyor.

UCLG-MEWA, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde Çevre Komitesi 3. Toplantısı Selçuklu (Konya) Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, Kasım ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, "Kardeş Şehir Konferansı" düzenlenerek Filistinli belediyeler ile Türkiye'deki belediyeler arasında eşleştirme programı yapılacak. Programda, sürdürülebilirlik alanında uzaktan eğitim modelleri geliştirilerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması hedefleniyor.

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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölg BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Gülal

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