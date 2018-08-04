"Millet bahçesine farklı yaklaşımlarımız olacak"

Konya'nın değerleriyle ülkenin önemli bir şehri olduğunu belirten Koca, sağlık kenti vizyonuyla Konya'ya hizmet etmek istediklerini aktardı.

Bakan Koca ve Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve bazı milletvekilleriyle bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Koca ve Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çeşitli programlara katılmak için geldiği Konya'da, valiliği ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıklı yaşam ve alışkanlıkların değiştirilmesiyle ilgili millet bahçesine birtakım farklı yaklaşımlarımız olacak. Onun ilk örneğini de inşallah 100 günlük eylem planında olan millet bahçesinde hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Üniversite, eğitim-araştırma, devlet ve özel sektör işbirliğiyle iş gücünü bir araya getirmeyi hedeflediklerine değinen Koca, Konya'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi'ni 2019 yılında tamamlayacaklarını vurguladı.

Yerel yönetimlerle ve diğer bakanlıklarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını anlatan Koca, "Sağlıklı yaşam ve alışkanlıkların değiştirilmesiyle ilgili millet bahçesine birtakım farklı yaklaşımlarımız olacak. Onun ilk örneğini de inşallah 100 günlük eylem planında olan millet bahçesinde hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

- "İşleri şirket mantığında yürütmek istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Planlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dair 41 madde bulunduğunu hatırlatan Kurum, "Yeni hükümet sisteminde hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, bir şirket mantığında inşallah işleri yürütmek istiyoruz. Buna ilişkin tüm Türkiye'de birçok projemiz var. Bu projelerin içinde Konyamız da var. İnşallah yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle bunu el birliği içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.