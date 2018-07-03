"Millet ekonomide istikrar istiyor"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, milletin ekonomide istikrar istediğini belirterek, "Türkiye'nin güçlü bir şekilde büyümesinden yana oy kullanıyor. Türkiye'nin ekonomik gelişimini sürdürürken bu gelişmeyi toplumun bütün kesimlerinin paylaşmasından yana oy kullanıyor. 24 Haziran'ın verdiği mesajlardan birisi de budur." dedi. Kurtulmuş, seçimdeki çalışmaları için partililere teşekkür etmek amacıyla AK Parti Bağcılar ve Arnavutköy ilçe teşkilatlarının düzenlediği etkinliklere katıldı. Bakan Kurtulmuş, önlerinde yeni bir seçim olduğunu hatırlatarak, 2019 yerel seçimleri için şimdiden çalışamaya başlanması gerektiğini söyledi. Bağcıların her zaman İstanbul'un en önde ilçelerinden biri olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Yerel seçimlerde de Bağcılar önce olacak, Türkiye'nin sayılı ilçelerinden biri olacak. Bunun için bugünden çalışmaya var mısınız? Türkiye çok zor bir seçimi geride bıraktı. Çok şükür ki iş ikinci tura gitmeden birinci turda bitti. Bu millet, güçlü bir Türkiye için 'Yola devam' dedi. Seçimde konuştuğumuz her şey, önümüzde hiçbir kelimeyi unutmadık. Verdiğimiz tüm sözlerin takipçisiyiz, sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Güçlü Türkiye için güçlü bir liderlik ve güçlü bir parlamento dedik. Millet Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini bir kere daha tescil etti. AK Parti'yi parlamentonun en güçlü partisi haline getirdi." diye konuştu.

- "Devletimiz yeniden yapılanma sürecine giriyor" Kurtulmuş, önlerinde üç önemli konu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Bunlardan birisi yeniden yapılanmadır. Devletimiz yeniden yapılanma sürecine giriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yemin ettikten sonra başbakanlık müessese olarak ortadan kalkıyor. Devletin kurum ve kuruluşları değişiyor ve yeniden yapılanma sürecine giriyor. Daha hızlı karar alan bir yönetim mekanizmasına Türkiye kavuşuyor. Önümüzdeki dönem siyasetin ve devletin yeniden yapılandığı bir dönem olacaktır. 18 Ağustos'da yapacağımız büyük kongre ile AK Parti de yeniden yapılanma dönemine giriyor. İkinci anahtar kelime istikrardır. Millet ekonomide istikrar istiyor. Türkiye'nin güçlü bir şekilde büyümesinden yana oy kullanıyor. Türkiye'nin ekonomik gelişimini sürdürürken bu gelişmeyi toplumun bütün kesimlerinin paylaşmasından yana oy kullanıyor. 24 Haziran'ın verdiği mesajlardan birisi de budur. Dalgalanan bir ekonomi, başarısız bir hükümet, kendi arasında karar alamayan, ekonomide bir ileri bir geri giden hükümet istemiyor. dolayısıyla ekonomide, siyasette ve dış politikada istikrar önümüzdeki dönemin en önemli işaretlerinden biri olacaktır. "