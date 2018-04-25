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"Millet iradesine başvuru saygındır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Milletin iradesine başvurulan her türlü zemini saygın kabul ederiz" - "24 Haziran'da tüm kitlemizi oy vermeye çağıracağız. Çünkü seçimlere katılım ne kadar yüksek olursa, bu ülkede demokrasinin standardı da o kadar yüksek olacaktır"

BİLECİK (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, milletin iradesine başvurulan her türlü zemini saygın kabul ettiklerini söyledi.

Bilecik Kredi ve Yurtlar Kurumu Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaptırılan "Yedi Güzel Adam" isimli kütüphanenin açılışına katılan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir seçim süreciyle meşgul olduğunu anımsattı.

Sendika olarak 16 Nisan referandumunda taraf olduklarını ifade ettiklerini hatırlatan Ali Yalçın, "Kampanyadaki 'Evet' diyenlerin en önemli yürütücülerinden biriydik. Çünkü biz bu ülkede istikrarın kalıcı olmasını isteyen kesimiz. Sabit görevliler, kamu görevlileri olarak istikrarsızlığın olduğu zeminde en fazla örselenen ve etkilenen kitleler oluyoruz." diye konuştu.

Yalçın, üyelerine oy vermeye çağrısında da bulunarak, şöyle konuştu:

"Siyasetin içinde gelişen seyir, önümüze 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve hükümet sisteminin seçiminin getirileceği bir noktayı işaret etti. Bu siyasilerin tercihidir, dolayısıyla siyasetin kendi doğası içinde tarihi ileri alma, geri alma olabilir. Biz örgütlü kitleler olarak, kamu görevlilerinin örgütlendiği en büyük örgütlü yapı olarak, milletin iradesine başvurulan her türlü zemini saygın kabul ederiz. Bizim açımızdan bunun zararlı bir tarafı söz konusu değil. Millet iradesine başvuruluyorsa, bu saygın bir davranıştır. İrademizi sandıkta göstereceğiz. Memur-Sen duruşu net olan bir kuruluştur. Hiçbir zaman zikzak çizmemiştir. Biz bu millete kendimizi borçlu hisseden bir kitleyiz. Milletten kendimizi alacaklı görmüyoruz. 24 Haziran'da tüm kitlemizi oy vermeye çağıracağız. Çünkü seçimlere katılım ne kadar yüksek olursa, bu ülkede demokrasinin standardı da o kadar yüksek olacaktır. "

Öğretmen odalarında ateşin yükseldiği bir zeminin yaşandığını savunan Ali Yalçın, "Öğretmen Performans Taslağı başlığı adı altında 'Öğretmenlerin performansını ölçeceğiz' diye ortaya konulan yöntem, tam bir zihin sinir projesi. Hiçbir tutulacak yanı yok. Bunu doğru bulmadığımızı taslak yayımladığı andan itibaren ilan ettik. Bakanlığın bundan bir ön önce geri adam atarak, bu konuyu yeniden ele almak gerektiğini ve mevcut haline ilişkin tepkileri yeteri kadar aldığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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ali yaçın MemurSen

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