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"Millet Kıraathaneleri ile kitap ve okuma seferberliği başlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Ankara Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, İstanbul Rami Kütüphanesi, tüm il ve ilçelerimizde Millet Kıraathaneleri ile büyük bir kitap ve okuma seferberliği başlayacak"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ankara Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, İstanbul Rami Kütüphanesi, tüm il ve ilçelerimizde Millet Kıraathaneleri ile büyük bir kitap ve okuma seferberliği başlayacak." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'daki hesabından, Millet Kıraathanelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, İstanbul Rami Kütüphanesi, tüm il ve ilçelerimizde Millet Kıraathaneleri ile büyük bir kitap ve okuma seferberliği başlayacak. Tarihi, kültürü, sanatı, dünyayı ve insanı okumak ve anlamak için daha çok çalışacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın millet kıraathaneleri

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