"Millet Kıraathaneleri ile kitap ve okuma seferberliği başlayacak"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ankara Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, İstanbul Rami Kütüphanesi, tüm il ve ilçelerimizde Millet Kıraathaneleri ile büyük bir kitap ve okuma seferberliği başlayacak." ifadesini kullandı.
Kalın, Twitter'daki hesabından, Millet Kıraathanelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Kalın, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, İstanbul Rami Kütüphanesi, tüm il ve ilçelerimizde Millet Kıraathaneleri ile büyük bir kitap ve okuma seferberliği başlayacak. Tarihi, kültürü, sanatı, dünyayı ve insanı okumak ve anlamak için daha çok çalışacağız."
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi
FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!
İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum