Milletin hükümeti kurma kararının ilk defa bu seçimde uygulamaya geçeceğini aktaran Yılmaz, "Millet neye karar verecek? Millet, vekillerini seçecek parlamentoyu oluşturacak, cumhurbaşkanını seçecek hükümeti oluşturacak. Milletin yetkisi eskiden birdi. Yani bir parlementoyu seçerdi, şimdi milletin yetkisi iki oldu. Ne yapacak? Hükümeti de millet kuracak. Sabah oy vereceksin, akşam sandık açıldığı zaman hükümetin kurulduğunu bileceksin." diye konuştu.

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Biz inanıyoruz ki bu vatanın sahibi millet, egemenliğin sahibi millet. Millet ne yaparsa doğruyu yapar. Bu ana kadar milletin vermiş olduğu kararın herhangi birisinde biz bir hata, bir yanlış, bir zarar görmedik. 24 Haziran'da vereceği kararla milletimiz kendi hakkına, hukukuna sahip çıkacaktır." dedi.

Bakan Yılmaz, bu hükümetin adının "millet hükümeti" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimi bazıları diyor ki, 'Biz tekrar eski sisteme döneceğiz.' Niye? 'Bu millete verilen hak fazla, bu millet kimi seçeceğini bilmez, bu millete güvenilmez' diyor. Şimdi sorum şu; size güvenmeyenlere siz güvenir misiniz? Sizi cahil görenleri sizden daha nitelikli görür müsünüz? Bütün hakkın sahibi millet. Millet geçen referandumda almış olduğu kararla 'Bu hak bana aittir' dedi. Bu seçimde bu hakkı elinden almayı vaat edenlere oy vermeyecektir çünkü bu milletin terazisi bu ana kadar şaşmamıştır."

- "Ne karar verirseniz amenna diyoruz"

24 Haziran'da milletten hak alanlar ve milletin hakkına saygı duyanların seçiminin yapılacağını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz ne karar verirseniz amenna diyoruz. Diğerleri de diyor ki 'Hayır olmaz, bu millet hükümeti kurmasın, bu millet bu doğrultuda oy kullanmasın, bu millet bu doğrultuda karar vermesin.' Dolayısıyla bundan sonra söz aziz milletimize aittir. Karar sende, hükümeti kurmaya ya sen karar vereceksin ya da diyeceksin ki 'Ben hükümet kurmayı bilmem, bu diğer muhalefet partileri doğru söylüyor. Ben milletvekili seçeyim onlar da istediklerini kursun.' Biz inanıyoruz ki bu vatanın sahibi millet, egemenliğin sahibi millet, millet ne yaparsa doğruyu yapar. Bu ana kadar milletin vermiş olduğu kararın herhangi birisinde biz bir hata, bir yanlış, bir zarar görmedik. 24 Haziran'da vereceği kararla milletimiz kendi hakkına, hukukuna sahip çıkacaktır."