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"Millet ne yaparsa doğruyu yapar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Biz inanıyoruz ki bu vatanın sahibi millet, egemenliğin sahibi millet. Millet ne yaparsa doğruyu yapar. Bu ana kadar milletin vermiş olduğu kararın herhangi birisinde biz bir hata, bir yanlış, bir zarar görmedik. 24 Haziran'da vereceği kararla milletimiz kendi hakkına, hukukuna sahip çıkacaktır" - " Eğer hükümeti başka yerden seçerseniz Türkiye zaman kaybeder. Bundan dolayı da diyorum ki güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye olacaktır. Biz milletimize güveniyoruz"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Biz inanıyoruz ki bu vatanın sahibi millet, egemenliğin sahibi millet. Millet ne yaparsa doğruyu yapar. Bu ana kadar milletin vermiş olduğu kararın herhangi birisinde biz bir hata, bir yanlış, bir zarar görmedik. 24 Haziran'da vereceği kararla milletimiz kendi hakkına, hukukuna sahip çıkacaktır." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın Divriği ilçesinde restorasyonu devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezerek restorasyonu yürüten Mukadder Er'den bilgi aldı.

Yılmaz, daha sonra ilçe esnafı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftara katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, 24 Haziran seçimlerine değinerek, bu seçime geçen yıl milletin karar verdiğini söyledi.

Milletin hükümeti kurma kararının ilk defa bu seçimde uygulamaya geçeceğini aktaran Yılmaz, "Millet neye karar verecek? Millet, vekillerini seçecek parlamentoyu oluşturacak, cumhurbaşkanını seçecek hükümeti oluşturacak. Milletin yetkisi eskiden birdi. Yani bir parlementoyu seçerdi, şimdi milletin yetkisi iki oldu. Ne yapacak? Hükümeti de millet kuracak. Sabah oy vereceksin, akşam sandık açıldığı zaman hükümetin kurulduğunu bileceksin." diye konuştu.

Bakan Yılmaz, bu hükümetin adının "millet hükümeti" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimi bazıları diyor ki, 'Biz tekrar eski sisteme döneceğiz.' Niye? 'Bu millete verilen hak fazla, bu millet kimi seçeceğini bilmez, bu millete güvenilmez' diyor. Şimdi sorum şu; size güvenmeyenlere siz güvenir misiniz? Sizi cahil görenleri sizden daha nitelikli görür müsünüz? Bütün hakkın sahibi millet. Millet geçen referandumda almış olduğu kararla 'Bu hak bana aittir' dedi. Bu seçimde bu hakkı elinden almayı vaat edenlere oy vermeyecektir çünkü bu milletin terazisi bu ana kadar şaşmamıştır."

- "Ne karar verirseniz amenna diyoruz"

24 Haziran'da milletten hak alanlar ve milletin hakkına saygı duyanların seçiminin yapılacağını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz ne karar verirseniz amenna diyoruz. Diğerleri de diyor ki 'Hayır olmaz, bu millet hükümeti kurmasın, bu millet bu doğrultuda oy kullanmasın, bu millet bu doğrultuda karar vermesin.' Dolayısıyla bundan sonra söz aziz milletimize aittir. Karar sende, hükümeti kurmaya ya sen karar vereceksin ya da diyeceksin ki 'Ben hükümet kurmayı bilmem, bu diğer muhalefet partileri doğru söylüyor. Ben milletvekili seçeyim onlar da istediklerini kursun.' Biz inanıyoruz ki bu vatanın sahibi millet, egemenliğin sahibi millet, millet ne yaparsa doğruyu yapar. Bu ana kadar milletin vermiş olduğu kararın herhangi birisinde biz bir hata, bir yanlış, bir zarar görmedik. 24 Haziran'da vereceği kararla milletimiz kendi hakkına, hukukuna sahip çıkacaktır."

Yılmaz, değişim dönüşümü yakalayan ülkelerin halkını refaha ulaştırdığını, ama bu değişimle dönüşümü yakalayamayanların kendi halkına milletine çok büyük bedeller ödettiğini söyledi.

Türkiye'nin ateş çemberinde istikrar adası durumunda olduğunu ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu da istikrarla güvene borçluyuz. Bu aziz millet 2002 yılından bu yana kadar her seçimde istikrar ve güvenin devamı doğrultusunda karar verdi. Bu seçimle de inşallah istikrarı kurumsallaştıracağız. İstikrarla güven kurumsal hale gelsin istiyor muyuz? Eğer istikrar daim olsun Türkiye'de huzur daim olsun, ekonomi kalkınma daha iyi olsun, devleti güçlendirelim, ekonomimizi büyütelim, daha adaletli bir dağıtım yapılsın diyorsanız oy vereceğiniz kesim belli. Hak millettedir, bu millet ne tercihte bulunursa başımız gözümüz üstüne. Güçlü bir meclisi, hükümeti seçmenizi istiyoruz. Meclisle hükümet arasında güven ve uyumun olmasını da istiyoruz. Eğer hükümeti başka yerden seçerseniz Türkiye zaman kaybeder. Bundan dolayı da diyorum ki güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Türkiye olacaktır. Biz milletimize güveniyoruz."

Bakan Yılmaz, iftarın ardından raybüsle Sivas'a hareket etti.

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divriği ilçesi iftar milli eğitim bakanı ismet yılmaz

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