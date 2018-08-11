İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Sıkıntılarımız olabilir. Türkiye olarak, millet olarak bu sıkıntıları aşmaya muktediriz." dedi.

Hamzaçebi, Tarihi Beykoz Çayırı'nda "Yöre Geceleri" etkinliği kapsamında Beykoz Giresunlular Derneği ve Beykoz Gümüşhaneliler Derneği'nce düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel yerlerinden birisi olarak nitelendirdiği Beykoz'da bulunmaktan mutlu olduğunu anlattı.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu aktaran Hamzaçebi, "Sıkıntılarımız olabilir. Türkiye olarak, millet olarak bu sıkıntıları aşmaya muktediriz. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Hamzaçebi, toplulukları millete dönüştüren unsurun kültür olduğuna işaret ederek, "Kültürümüz sağlamsa millet ayaktadır. Türkiye Cumhuriyeti inanıyorum ki sahip olduğu kültürüyle, ilelebet bu bayrak altında özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayacaktır. Türkiye daima güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı M. Hanefi Dilmaç, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

