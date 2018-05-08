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Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Millet Partisi tarafından YSK'ya yapılan itiraz kabul edilmedi. Yüksek Seçim Kurulu 4 parti tarafından ‘Millet İttifakı’ isminin seçimlerde kullanılmasına izin verdi.

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi dört partinin seçimlerde 'Millet' adını kullanmasına itiraz etmişti.

TGRT'nin haberine göre YSK Millet Partisi'nin itirazını kabul etmedi.

AYRINTILAR GELECEK...

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Millet İttifakı'na itiraz edildi!Millet İttifakı'na itiraz edildi!
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Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakı Millet Partisi Yüksek Seçim Kurulu YSK

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