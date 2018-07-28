"Milletçe aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ''Türkiye'nin içinden geçtiği süreçlere milletçe şahitlik ediyoruz. Yeniden yazılan tarihin, zaferlerin altına imza attık. Milli birlik düşüncesiyle kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hepimiz aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız.'' dedi.

Karaaslan, Samsun ziyareti kapsamında partisinin Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Canik ve İlkadım ilçe danışma meclisi toplantılarına katıldı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi derin sosyal ve ekonomik sorunları olan bir ülkeden, büyük hedefler koyan bir ülke haline taşıyan azmin, milletçe taşınan inanç olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

''Türkiye'nin içinden geçtiği süreçlere milletçe şahitlik ediyoruz. Yeniden yazılan tarihin, zaferlerin altına imza attık. Milli birlik düşüncesiyle kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hepimiz aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız. Türkiye'yi derin sosyal ve ekonomik sorunları olan bir ülkeden, büyük hedefler koyan bir ülke haline taşıyan, milletçe taşıdığımız inançtır. 24 Haziran seçimlerinde elde ettiğimiz başarı, geleceğimiz için motivasyon kaynağımız olmuştur. Çünkü biliyoruz ki Türkiye, 780 bin kilometrekareden ibaret değildir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceği için ellerini semaya açıp dua eden dünya mazlumları için umut olduğumuzu bir an olsun aklımızdan çıkarmıyoruz. Bunun sorumluluğuyla adımlarımızı atıyor, ülkemizi adalet ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.''