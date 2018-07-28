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"Milletçe aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: -"Türkiye'nin içinden geçtiği süreçlere milletçe şahitlik ediyoruz. Yeniden yazılan tarihin, zaferlerin altına imza attık. Milli birlik düşüncesiyle kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hepimiz aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ''Türkiye'nin içinden geçtiği süreçlere milletçe şahitlik ediyoruz. Yeniden yazılan tarihin, zaferlerin altına imza attık. Milli birlik düşüncesiyle kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hepimiz aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız.'' dedi.

Karaaslan, Samsun ziyareti kapsamında partisinin Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Canik ve İlkadım ilçe danışma meclisi toplantılarına katıldı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi derin sosyal ve ekonomik sorunları olan bir ülkeden, büyük hedefler koyan bir ülke haline taşıyan azmin, milletçe taşınan inanç olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

''Türkiye'nin içinden geçtiği süreçlere milletçe şahitlik ediyoruz. Yeniden yazılan tarihin, zaferlerin altına imza attık. Milli birlik düşüncesiyle kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hepimiz aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız. Türkiye'yi derin sosyal ve ekonomik sorunları olan bir ülkeden, büyük hedefler koyan bir ülke haline taşıyan, milletçe taşıdığımız inançtır. 24 Haziran seçimlerinde elde ettiğimiz başarı, geleceğimiz için motivasyon kaynağımız olmuştur. Çünkü biliyoruz ki Türkiye, 780 bin kilometrekareden ibaret değildir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceği için ellerini semaya açıp dua eden dünya mazlumları için umut olduğumuzu bir an olsun aklımızdan çıkarmıyoruz. Bunun sorumluluğuyla adımlarımızı atıyor, ülkemizi adalet ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.''

- "Hep ezber bozduk"

Karaaslan, 16 yıldır omuz omuza, aynı dava uğruna, milletle birlikte hizmet yolunda sürdürdükleri yürüyüşün teşkilat bilinciyle devam ettiğini bildirdi.

Karaaslan, ''Teşkilatçılığı, siyaseti gençlik kollarında başlayan, 40 yıllık siyasi hayatı boyunca çeşitli kademelerde görev almış Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik, liderimizden öğrenecek daha çok şeyimiz var.'' ifadesini kullandı.

Teşkilatın bir bütün olduğunu, tüm kademeleriyle zincirin halkaları gibi birbirine bağlı bulunduğunu vurgulayan Karaaslan, tek bir halkada güç kaybı olması halinde zincirin gücünün zayıflayacağını aktardı.

Karaaslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onun için tek bir halkanın bile zincirin tamamı için önemi oldukça büyüktür. Birbirimizden güç aldığımız teşkilat bilinci bu nedenle siyasetimizin temelini oluşturmaktadır. AK Parti olarak yerel seçimlerdeki başarımızı genel seçimlere taşıyabilmiş, ülkemizi AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmış bir siyasi hareketiz. Yerelde başladığımız siyasette elde ettiğimiz başarıları, genel seçimlerde kazandığımız zaferlerle taçlandırdık. Partimizin kurulduğu günden bu yana hep ezber bozduk, siyasetimizde yeni ve temiz sayfalar açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'gönül belediyeciliği' ile yereldeki farkımızı bir kez daha ortaya koyacak büyük ivme kaydetmek durumundayız. "

Karaaslan, gönül belediyeciliği anlayışıyla siyasette yeni bir sayfa açacaklarına işaret ederek, "18 Ağustos’ta gerçekleştireceğimiz 6.Olağan Kongremiz ve 2019 Mart'ında yapacağımız seçimlerle hem Türkiye hem de dünya siyasetine damga vuracağız.'' diye konuştu.

- ''Hiçbir tehdide kulak asmıyor, önümüze bakıyoruz"

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidine de değinen Karaaslan, şunları kaydetti:

''Türkiye, istikameti dış güçler tarafından belirlenecek, başkalarının lafıyla hareket edecek, tehditlere boyun eğecek bir ülke değildir. Tehditlerin hedefinde, büyüyen, güçlenen, kendi kararını kendisi veren kudretli Türkiye vardır. Hiçbir tehdide kulak asmıyor, önümüze bakıyoruz. İnandığımız yolda, şerefli mazimizden aldığımız güçle yürüyüşümüze devam edeceğiz.''

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan danışma meclisi Samsun

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