- "Bizim, milleti kandırmakla, boş laf söylemekle işimiz yok"

Türkiye'de yapılan büyük projelerle elde edilen gelirin ülkenin her noktasına ulaştığını vurgulayan Arslan, "Recep Tayyip Erdoğan yapıyor o projelerden biz gelir elde ediyoruz, bu gelirleri gidip kendi banka hesaplarına koymuyor, Recep Tayyip Erdoğan bu paralarla ülkenin her yerine hizmet götürüyor. Bu projelere karşı çıkarak bu ülkeyi bir noktaya götüremezler, işte onun için çıkıp boş laf ediyorlar. Merhum Mehmet Akif Ersoy şöyle diyor, 'Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim, inan ki her ne demişsem görüp de söylemişim' tam da AK Parti'yi tarif ediyor. Bizim, milleti kandırmakla, millete boş laf söylemekle işimiz yok. Biz 16 yıldır ne yapmışsak, ne söylemişsek onun teminatıyla yeni şeyler söylüyoruz." diye konuştu.

Bakan Arslan, yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu, AK Parti hükümetinin iş yaptığını muhalefetin ise laf üstüne laf koyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapamayacağınız bir işin sözünü vermeyin, bir şeyin sözünü de verdiyseniz gereğini yerine getirin. 15 yıldır Kars'ta ve Türkiye'de yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik, bir sözü de verdiysek kesinlikle gereğini yerine getiriyoruz. Kars'taki memnuniyetimiz de Türkiye'deki memnuniyetimiz de bu. Biz yapamayacağımızın sözünü vermiyoruz, verdiğimiz her sözün de gereğini yerine getiriyoruz. En son Kanal İstanbul buna dahil olmak üzere. Biz AK Partiyiz, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz verdiğimiz her sözü yerine getirdik. '15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağım' demişti tam 20 bin kilometre yaptı. 'Havayolunu halkın yolu yapacağım' demişti 34 milyon kişi yılda uçarken geçen sene 193 milyon kişi uçtu, bu sene 225 milyon kişi uçacak."