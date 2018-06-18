Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bizim, milleti kandırmakla, millete boş laf söylemekle işimiz yok. Biz 16 yıldır ne yapmışsak, ne söylemişsek onun teminatıyla yeni şeyler söylüyoruz." dedi. Bakan Arslan, Kars'ın Selim ilçesinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Arslan, daha sonra kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Halk Eğitim Merkezi'nde çağrı merkezi sektöründe çalışanlarla bir araya gelen Arslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2002 öncesinde IMF'nin kapısında "para dilendiğini" söyledi. Bu dönemi anlatan Arslan, "2002 öncesi okullar açılıyordu 6-7 ay geçiyordu okul neredeyse kapanacak bulamadığımız kitaplar oluyordu, geceleri hastaneye gidip sabaha kadar sıra alıyorduk, sıra alabilirsek o da. Sıra aldıktan sonra doktora göründük ilaç yazdılar emin olsun 2-3 gün eczanenin kapısında sıra bekliyorduk, sıra gelsin o ilaç var mı yok mu onu görebilelim diye." ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin köprüler hakkında yaptığı eleştiriye cevap veren Bakan Arslan, şöyle devam etti: "Bunların bütün derdi, davası Erdoğan karşıtlığı üzerinden bizi 2002 öncesine götürebilmek. Muharrem İnce bugünlerde rahmetli Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın yaptırdığı köprülere sahip çıkıyor, 'onların fiyatları uygun, bayramda bedava' diyor. Sanki bayramda bedava yapan Özal ile Demirel, mezarlarından çıkıp geldiler, bayramda onlar bedava yaptılar. Bayramlarda bedava yapan Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları, bayramda bedava yapan biziz." Arslan, yapılan bir çok projeye muhalefetin karşı çıktığını dile getirerek, "Köprüler yapılırken Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsilcisi olduğu zihniyet 'kesinlikle bu köprüleri yaptırmayacağız' diyorlar. Marmaray, Avrasya Projesi yapacağız, onlar yaptırmayacağız, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi yapacağız, onlar yaptırmayacağız, yani hangi projeyi ortaya koyarsanız yaptırmayacağız. Ne değişti aradan 16 yıl geçti, size verebilecekleri bir vaat olmadığı için dönüp aynı şeyleri söylüyorlar. 'Yaptırmayacağız, yapılanları yıkacağız' Niye? Bunları Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor da kendi çocuğu, kızı, torunu için yapmıyor, 81 milyon için yapıyor." ifadesini kullandı.