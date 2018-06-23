"Milletimiz 24 Haziran'da 'evet' diyecek"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimiz nasıl ki 16 Nisan'da yeni sisteme, kendi sistemine 'evet' demişse, 24 Haziran'da da hem cumhurbaşkanlığı sandığında hem de milletvekili sandığında 'evet' diyecek." dedi.

Destici, partisince Demetevler Mahallesi'nde düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü"nde yaptığı konuşmada, seçimlerin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilebilmesi için seçimin yapılması ve seçimlerde milletin onayının alınması gerektiğini ifade eden Destici, "Milletimiz nasıl ki 16 Nisan'da yeni sisteme, kendi sistemine 'evet' demişse, 24 Haziran'da da hem cumhurbaşkanlığı sandığında hem de milletvekili sandığında 'evet' diyecek Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Destici, partisinin, kimliğini koruyarak AK Parti listelerinden aday olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendisini Büyük Birlik Partisi olarak lanse eden, birtakım Büyük Birlik Partisi üzerinden geçinenlerin sözlerine asla itibar edilmemesini, doğru bildiğimiz yolda sağımıza solumuza bakmadan, rahmetli şehit liderimizin dediği gibi 'dimdik yürüdük', bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle."