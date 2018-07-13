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"Milletimiz vatan toprağının terk edilmeyeceğini dosta düşmana göstermiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: - "Din adına, ıslah adına ortaya çıkıp ifsat eden, evlatları kendi anne-babalarından, milliyetinden, dininden koparıp başka ülkelerin emrine veren anlayış, bu coğrafyada yeni bir adım atmak istemiş ama aziz milletimizin mensupları, minarelerden yükselen sela sesleriyle, silahsız şekilde göğüslerini top namlularına siper ederek bu vatan toprağının kolay elde edilmediğini ve terk edilmeyeceğini dosta düşmana göstermişlerdir" - Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar: - "Ölümden korkmayan bir milleti asla yenemezsiniz. Bu milletin yenilmemesinin en önemli sebeplerinden biri budur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Din adına, ıslah adına ortaya çıkıp ifsat eden, evlatları kendi anne-babalarından, milliyetinden, dininden koparıp başka ülkelerin emrine veren anlayış, bu coğrafyada yeni bir adım atmak istemiş ama aziz milletimizin mensupları, minarelerden yükselen sela sesleriyle, silahsız şekilde göğüslerini top namlularına siper ederek bu vatan toprağının kolay elde edilmediğini ve terk edilmeyeceğini dosta düşmana göstermişlerdir." dedi.

İstanbul Müftülüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda 15 Temmuz kapsamında "Şehitlik Din ve Değerlerimiz" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yılmaz, Türk milletinin bin yıldır vatan toprağı haline getirdiği toprakların savunması için üzerine düşen görevi cansiperane şekilde yerine getirdiğini dile getirerek, Bedir, Malazgirt, Çanakkale savaşları gibi 15 Temmuz'un da çok önemli bir dönüm noktası örneği olduğunu aktardı.

Yılmaz, "Din adına, ıslah adına ortaya çıkıp ifsat eden ve kafaları karıştıran, insanları kendi ülkesine yabancı hale getirerek, evlatları kendi anne-babalarından, milliyetinden, dininden koparıp başka ülkelerin emrine veren anlayış bu coğrafyada yeni bir adım atmak istemiş ama aziz milletimizin mensupları, minarelerden yükselen sela sesleriyle, ellerindeki bayraklarla, silahsız şekilde göğüslerini top namlularına ve silahlarına siper ederek bu vatan toprağının kolay elde edilmediğini ve terk edilmeyeceğini dosta düşmana göstermişlerdir. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğindeki 15 Temmuz savunmasının bizim ülkemizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu inanıyorum." diye konuştu.

- "Bizim yapımızda sığınmacı olmak yoktur"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ise şehadeti "düğün" olarak gören bir milletin asla yenilemeyeceğini belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu duruşun önemli olduğunu aktaran Yarar, "Ölümden korkmayan bir milleti asla yenemezsiniz. Bir hafta çocuğunu düğün yapmak için beklerken haberi alıp o gelenlere 'Asıl düğünüm bugün, benim oğlum şehit oldu.' diyebileni yenemezsiniz. Bu milletin yenilmemesinin en önemli sebeplerinden biri budur. Bizim yapımızda sığınmacı olmak yoktur. Biz bu toprakta ölürüz, bu toprakta şehadet ederiz ama başkasının toprağına gidip göçmen olarak yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Yarar, 15 Temmuz'da ve vatan savunmasında şehit olanların yaşantılarıyla, eğitimleriyle seçilmiş olduğuna inandığını kaydetti.

Programın sonunda Yarar, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "Darbenin Kayıp Saatleri" kitabını ücretsiz olarak dağıttı.

İstanbul Müftüsü Yılmaz da Yarar'a günün anısına rahle ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Programa Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yaz eğitim programı için gelen terör mağduru öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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15 Temmuz Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz

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