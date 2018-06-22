"Milletimiz 'yıkım ittifakını' yerle bir edecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimiz 'yıkım ittifakını' inşallah yerle bir edecek ve sandıktan en büyük mesajı tüm dünyaya yine milletimiz verecek." dedi.

Sarıeroğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in katılımıyla, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Adana'nın 24 Haziran seçimlerine hazır olduğunu söyledi.

Yaklaşık 16 yıldır yapılan hizmetlerin ortada olduğunu belirten Sarıeroğlu, milletten aldıkları güçle yola devam ettiklerini anlattı.

Sarıeroğlu, her alanda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Daha yapacak çok işimiz, hayata geçireceğimiz çok hizmetimiz var." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik kurulan tuzaklar ve oynanan oyunların olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar geçirdiğimiz tüm badirelerde milletimiz kurulan tuzakları bozdu, oyunları kuranların başına indirdi. Milletimiz inşallah şimdi de pusuda bekleyen, 'acaba bir sıkıntı yaşanır mı?' diyenlerin ümitlerini inşallah suya düşürecek ve o pusuda bekleyenleri kendi kurdukları tuzaklara düşürecek. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ekranlarda açıkladı, bundan sonra büyük hayallerimize ve hedeflerimize ulaşmak için yepyeni bir dönem başlayacak. Yeni bir atılım, yeni bir hamle dönemi başlayacak. Bu yüzden 'vakit Türkiye vakti' diyoruz. Yapacağımız atılımlarla, atacağımız güçlü adımlarla ülkemizi dünyanın en güçlü ülkelerinden, söz sahibi, verilen kararlarda irade sahibi bir ülke haline getireceğiz. Hızlı bir bürokrasi, hızlı işleyen bir süreç, kararların hızlı alındığı, zaman kaybedilmediği yeni bir hükümet modeli oluşturuyoruz. Bakanlıklarımızın daha etkin olması, hayallerimize daha hızlı ulaşmak için yeni bir modeli inşallah hayata geçiriyoruz."