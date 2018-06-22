"Milletimiz 'yıkım ittifakını' yerle bir edecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimiz 'yıkım ittifakını' inşallah yerle bir edecek ve sandıktan en büyük mesajı tüm dünyaya yine milletimiz verecek." dedi.
Sarıeroğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in katılımıyla, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Adana'nın 24 Haziran seçimlerine hazır olduğunu söyledi.
Yaklaşık 16 yıldır yapılan hizmetlerin ortada olduğunu belirten Sarıeroğlu, milletten aldıkları güçle yola devam ettiklerini anlattı.
Sarıeroğlu, her alanda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Daha yapacak çok işimiz, hayata geçireceğimiz çok hizmetimiz var." diye konuştu.
Türkiye'ye yönelik kurulan tuzaklar ve oynanan oyunların olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar geçirdiğimiz tüm badirelerde milletimiz kurulan tuzakları bozdu, oyunları kuranların başına indirdi. Milletimiz inşallah şimdi de pusuda bekleyen, 'acaba bir sıkıntı yaşanır mı?' diyenlerin ümitlerini inşallah suya düşürecek ve o pusuda bekleyenleri kendi kurdukları tuzaklara düşürecek. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ekranlarda açıkladı, bundan sonra büyük hayallerimize ve hedeflerimize ulaşmak için yepyeni bir dönem başlayacak. Yeni bir atılım, yeni bir hamle dönemi başlayacak. Bu yüzden 'vakit Türkiye vakti' diyoruz. Yapacağımız atılımlarla, atacağımız güçlü adımlarla ülkemizi dünyanın en güçlü ülkelerinden, söz sahibi, verilen kararlarda irade sahibi bir ülke haline getireceğiz. Hızlı bir bürokrasi, hızlı işleyen bir süreç, kararların hızlı alındığı, zaman kaybedilmediği yeni bir hükümet modeli oluşturuyoruz. Bakanlıklarımızın daha etkin olması, hayallerimize daha hızlı ulaşmak için yeni bir modeli inşallah hayata geçiriyoruz."
- "Türkiye artık eski Türkiye değil"
Bakan Sarıeroğlu, bundan sonra yeni dünya düzeninde, güçlü teknoloji ve bilişim hamleleriyle çok daha hızlı şekilde yollarına devam edeceklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirildiğini anlatan Sarıeroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda bu sayede destan yazıldığını vurguladı.
"Türkiye artık eski Türkiye değil." diyen Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'yi eski haline getirmekle ilgili planlar yapıyorlar. Milletimiz 'yıkım ittifakını' inşallah yerle bir edecek ve sandıktan en büyük mesajı tüm dünyaya yine milletimiz verecek. Recep Tayyip Erdoğan dışında hiçbir dertleri yok. Ne iş yapmayla, ne proje üretmeyle ilgili hiçbir hedefleri yok. Türkiye'yi götürmek istedikleri istikametle ilgili ağızlarından çıkan tek söz yok. Sadece yıkmaktan, durdurmaktan, Türkiye'nin gelmiş olduğu bu aşamayı bozmuş olmaktan başka hiçbir söylem ağızlarından çıkmıyor. Dertleri olmuş TİKA, dertleri olmuş TRT. Bunlara baktığınız zaman amaçlarının ne olduğu çok net ortaya çıkıyor. TİKA'dan ne istiyorsunuz? TİKA, Türkiye'nin, güzel ülkemizin, güzel insanlarımızın elini mazlum ve mağdur coğrafyalara uzatan, Osmanlı'dan ecdadımızdan miras eserleri, Afrika'sından Asya'sına tüm dünya ülkelerinde inşa eden, restore eden milli ve yerli bir kurumumuz."
- "TRT ve TİKA yerli ve milli bir kuruluş"
Sarıeroğlu, muhalefetin milli ve yerli her şeyle dertleri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Ama Edirne'ye gitmeyi, Edirne Cezaevi'nin sözcülüğünü yapmayı, terör örgütleriyle ortak miting yapmayı çok iyi biliyorlar. İnşallah milletimiz bunun da gereğini yerine getirecek diye inanıyoruz. TRT bugün her dilde yayın yapıyor. Türkiye'de olup biteni, biliyorsunuz CNN var, BBC var, bunların da gerçek yüzünü biz Gezi olaylarında gördük. 17-25 Aralık dönemlerinde, kumpasta bu yabancı haber kanallarının neye hizmet ettiğini gördük. TRT'nin yabancı bir haber kanalını açtık. Ülkemizde ne olup bitiyorsa tüm dünyaya gerçekleri, her şeyiyle açıklayan bir haber kanalı. Bu haber kanalının sesini kesmek istiyorlar. Ülkemizde 81 milyon vatandaşımıza güzel haberler sunan, vatandaşlarımızın haber alma imkanını arttıran TRT'nin sesini kesmek istiyorlar. Bunlar mı yerli ve milli, size sormak istiyorum. TRT ve TİKA yerli ve milli bir kuruluş. Yerli ve milli ne varsa bunların dertleri var. Biz onların inadına, milletimizle birlikte ülkemizin kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlarımıza, bayrağımıza, ezanımıza nasıl sahip çıkıyorsak sahip çıkmaya devam edeceğiz."
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