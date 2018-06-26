"Milletimizin ihtiyaçlarına çözüm sunmak gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, seçim sürecine ilişkin, "Milletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milli iradenin temsilcilerine yeni bir enerji ve heyecan ile yenilenerek, tortularımızdan arınarak, bireysel faydaları bir kenara bırakarak millet, ümmet ve insanlık için 'aynen devam' dedi. Artık vakit köklerinden aldığı ilham ile şahlanış vaktidir. Türkiye'den beklenen, yeni Türkiye'ye yakışan da budur." dedi.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir seçimi daha güven ve sükunet içerisinde, sosyal bir olgunlukla geride bıraktığını belirterek, Türk milletinin irfanı, sağduyusu, vefası, sadakatiyle, Türkiye'yi taşımak istediği vizyonu bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Türk milletinin, seçim sonuçlarıyla adalet, hakkaniyet ve değerleri ekseninde yeni bir Türkiye hedefini ortaya koyduğunu aktaran Öksüz, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan son 16 yıldır yürütülen sosyal, siyasi ve iktisadi yaklaşımları da onaylamıştır. Seçim sonuçlarının dünyanın farklı coğrafyalarında coşkuyla kutlanması ise Türkiye'nin küresel ölçekte de nasıl bir sorumluluğa sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Seçim sonuçlarının dünyanın farklı coğrafyalarında coşkuyla kutlanması ise Türkiye'nin küresel ölçekte de nasıl bir sorumluluğa sahip olduğunu, Türkiye'den insanlığın beklentilerinin hangi ölçekte olduğunu, gönül ve tarih birliğimiz olan bölgelerin bize karşı nasıl bir ümit içerisinde bulunduğunu, özetle Türkiye'nin aslında Anadolu toprakları ile sınırlı bir ülke olmadığını bir kez daha göstermiş, bizlere özel ve büyük sorumluluklar yüklemiştir."