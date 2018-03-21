"Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüz milyonlarca insanın, 'mutluluk müjdecisi' olarak kabul ettiği bir günü, fitne vesilesi haline dönüştürmek isteyenlere asla itibar edilmeyeceğine inanıyorum." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolaysıyla düzenlenen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşmasında konuştu. "21 Mart Dünya Ormancılık Günü"nü, "22 Mart Dünya Su Günü"nü ve "23 Mart Dünya Meteoroloji Günü"nü tebrik eden Erdoğan, ayrıca "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü"nü de kutladı. Erdoğan, 21 Mart'ın Türkiye'de ve coğrafyadaki pek çok yerde kutlanan nevruz günü olduğunu anımsatarak, "Cemrelerin, şubatın ikinci yarısından başlayarak birer hafta arayla havaya, suya, toprağa düşmesinin ardından, 21 Mart'ta tabiatın uyanışının sembolü, baharın müjdecisi olan nevruza ulaşıyoruz. Nevruzunuz mübarek olsun. Biz PKK'nın kutladığı nevruzu değil, biz inananların kutladığı nevruzu kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Çok geniş bir coğrafyada yaşayan farklı kültürlere ve meşreplere sahip insanların ortak değeri olmasının nevruzu daha da önemli kıldığına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Farklı anlamlar yükleyenler var. Biz, ne anlam yüklüyoruz ona bakalım. Buradan tüm vatandaşlarımızın ve dostlarımızın Nevruz Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. İnşallah ruhlarda bir uyanışa vesile olmasını da Allah'tan temenni ediyorum. Yüz milyonlarca insanın, 'mutluluk müjdecisi' olarak kabul ettiği bir günü, fitne vesilesi haline dönüştürmek isteyenlere asla itibar edilmeyeceğine inanıyorum. Rabbim bizleri nice nevruzlara sağlıkla, mutlulukla, huzurla, esenlikle ulaştırsın." - "Orman alanlarını 223 milyon dekara çıkarttık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 15 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduğu için Dünya Ormancılık Günü'nü göğsünü kabartarak kutlama hakkına sahip olduğunu belirtti. Orman alanlarını 15 milyon dekar artırarak, 208 milyon dekardan 223 milyon dekara çıkarmış olmanın iftihar verici bir durum olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıyametin kopacağını bilsek dahi elimizdeki fidanı dikmeyi' tavsiye eden bir Peygamberin ümmeti olarak bu tablo karşısında gurur duymamak mümkün değildir. Ülkemizde bir dönem gecekondularla, çirkin binalarla, plansız yapılaşmayla nasıl şehircilik faciaları yaşadıysak, orman varlığımızın, ağaçlarımızın, yeşilimizin de hoyratça tahrip edildiğine hep şahit olduk, şahit oluyoruz. Biz diğer alanlarda olduğu gibi ormanlarımız konusunda da tabloyu tersine çevirmek için 15 yıldır kararlı adımlar atıyoruz. Böylece dünyada orman varlığını artıran az sayıdaki ülkeler arasında bizler de yerimizi aldık. Ecdadımız inşa ettiği şehirlere, ibadethanelere, kamu binalarına, okullara, saraylara, köşklere velhasıl güzelleştirmek istediği her yere taşla, tuğlayla, ahşapla birlikte yeşili yerleştirmeyi de ihmal etmemiştir." - "Mahsulü gelire dönüşecek 10 milyon ağaç diktik" Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm projelerde en az binaların mimarisi kadar çevresini yeşillendirmeye de çok önem verdiklerine dikkati çekerek, "İşte bizim Külliyemiz, görüyorsunuz daha çok ahşap hakim bir yapı, çevreye çıktığınız zaman çevrede taşı, yeşili görürsünüz. Hala da yeşillendirmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çünkü o bir başka heyecan veriyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dış cephesi geleneksel Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun şekilde, içi modern dünyanın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda inşa edilen projenin çevresini de ağaçlarıyla, çiçekleriyle, çalılarıyla, çimeniyle ferah bir görüntüye kavuşturmak için özel gayret sarf ettiklerine değindi. Başta Külliye binası olmak üzere, tamamlanan projelere "şöyle bir baktığında hiç de fena bir iş yapmadıklarını gördüğünü" belirten Erdoğan, şöyle dedi: "Sadece bu tür özel projeleri değil, karayollarımızdan üniversitelerimizin kampüslerine kadar uygun olan her yerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik. Sadece 110 üniversitemizde 6 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Osmanlı'nın sembolü olan çınar ağacını yaygınlaştırmak için başlattığımız seferberlikle ülkemizin dört bir yanında 242 bin fidan diktik. Köylerimizin hem ağaç varlığını artırmak hem de buralarda yaşayan kardeşlerimize katkı sağlamak için '5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Projesi'ni başlattık. Proje kapsamında şu ana kadar 3 bin 500'e kadar yakın köyde, mahsulü gelire dönüşecek 10 milyon ağaç diktik. Zeytinciliğimizi geliştirmek için 189 köyde 72 bin 500 zeytin fidanıyla işe başladık. Ayrıca 1 milyon yabani zeytini aşılayarak vatandaşlarımıza dağıttık."