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"Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 20:59 | Son Güncelleme

Van'ın Tuşba ilçesindeki Şehit Çetin Aysan Ortaokulu bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşması programından videokonferans ile canlı bağlandığı törenle ağaçlandırıldı

Van'ın Tuşba ilçesindeki Şehit Çetin Aysan Ortaoukulu bahçesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans ile canlı bağlandığı törenle 250 fidan dikildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Alaköy Mahallesi'nde bulunan Şehit Çetin Aysan Ortaokulu bahçesi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşması programından videokonferans ile canlı bağlandığı törenle ağaçlandırıldı.

Tören için mahalleye giden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, okulun bahçesinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Protokol üyeleriyle okulda incelemelerde bulunan Zorluoğlu, daha sonra dolaştığı sınıflarda Orman Bölge Müdürlüğünce öğrenciler için tedarik edilen kırtasiye yardımlarını dağıttı.

Zorluoğlu, okul bahçesinde protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisini izledi.

Daha sonra öğrencilerle ağaçlandırma töreni için platformdaki yerini alan Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden videokonferansla alana bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Van'da bugüne kadar 434 okulda ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapıldığını aktardı.

Şehit Çetin Aysan Ortaokulu bahçesine 250 fidan dikerek, 32 kamelya ve çeşme ile çocuk parkını hizmete alacaklarını ifade eden Zorluoğlu, daha sonra çocuklarla dikilen çam fidanına ilk toprağı attı ve can suyu döktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılan öğrencilere derslerinde başarı dileyerek, "İnşallah dikilen çamlarla, yemyeşil bir hayatı hep birlikte solumayı Allah bizlere nasip etsin." temennisinde bulundu.

Ağaçlandırma törenine Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 mart dünya ormancılık günü Van

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