Van'ın Tuşba ilçesindeki Şehit Çetin Aysan Ortaoukulu bahçesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans ile canlı bağlandığı törenle 250 fidan dikildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Alaköy Mahallesi'nde bulunan Şehit Çetin Aysan Ortaokulu bahçesi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşması programından videokonferans ile canlı bağlandığı törenle ağaçlandırıldı.

Tören için mahalleye giden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, okulun bahçesinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Protokol üyeleriyle okulda incelemelerde bulunan Zorluoğlu, daha sonra dolaştığı sınıflarda Orman Bölge Müdürlüğünce öğrenciler için tedarik edilen kırtasiye yardımlarını dağıttı.

Zorluoğlu, okul bahçesinde protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisini izledi.

Daha sonra öğrencilerle ağaçlandırma töreni için platformdaki yerini alan Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden videokonferansla alana bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Van'da bugüne kadar 434 okulda ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapıldığını aktardı.