"Milletin değerleriyle kavga edenler yüzde 50+1 alabilir mi"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bölücüler, ayrımcılar, faşistler, terör seviciler, milletin değerleriyle kavga edenlerin yüzde 50+1'i alma imkanı var mı? Yok. Bitti o iş. Ne yapacak? Milletiyle barışacak. Muharrem İnce niye türbe türbe, cami cami geziyor?" dedi.

Bozdağ, sivil toplum kuruluşlarının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlediği programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara değinerek, 2008 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından AK Parti hakkında kapatma davası açıldığını hatırlattı.

Kapatma davasının hukuk içerisinde açılmış bir dava olmadığını, "bir mühendislik projesinin somuta dönüşmüş şekli olduğunu" vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"İnce düşünülmüş, ince çalışılmış, dünyada ilk defa tek başına iktidar olan, 340 milletvekili bulunan bir iktidardaki partiye ve onun başbakanına ve milletvekillerine dava açılıyor. Bunun tam Türkçesi yargı yoluyla tam darbe teşebbüsüdür. O zaman grup başkanvekiliydim ve o dönemki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir toplantı yaptık. Savunmaları hazırlıyoruz. Başbakanımıza şu öneriyi götürdük. Bunlar karar vermişler belli, partiyi kapatacaklar. Biz bu davayı uzatabiliriz, elimizde şu şu usül kurallar var. Bunları uygularsak davayı şu kadar uzatabiliriz. Hiç unutmam, Başbakanımız dedi ki 'Arkadaşlar davayı uzatmayacaksınız. En kısa sürede bu davayı bitireceksiniz. Dünya kavruluyor, böylesine büyük bir ekonomik kriz var. Bu dava uzarsa Türkiye zarar görür, Türkiye kaybeder. Türkiye kaybedeceğine biz kaybedelim, biz zarar görelim' dedi."