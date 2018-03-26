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"Milletle yapılan her çalışma başarıya ulaşır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Taşkesenlioğlu: - "Milletle yapılan her çalışma başarıya ulaşır. Çünkü bizim temel üretim felsefemizde devletin memur, milletin amir olduğu bir felsefe anlayışı var"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, milletle yapılan her çalışmanın başarıya ulaşacağını belirterek, "Çünkü bizim temel üretim felsefemizde devletin memur, milletin amir olduğu bir felsefe anlayışı var." dedi.

Taşkesenlioğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" konulu forumda, "biz" kavramı üzerinde durarak kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi politikasının temellerini atmayı planladıklarını vurguladı.

AK Parti'nin milletin isteklerini yerinde dinleyerek politikalarını şekillendirdiğini aktaran Taşkesenlioğlu, bu yönetim anlayışıyla 15 yıldır kapsayıcı bir büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

Taşkesenlioğlu, iktidara geldiklerinde 2023'ü hedeflediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Daha sonra 2053 ve 2071'i hedefleyecek şekilde kendi programlarımızı revize ettik. Bu tarihler bile bizim sadece kısa vadeler için değil, orta vade için değil, bin yılları alan programların oturtulması amacıyla hazırlanmış oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi 'Milletin üzerine hiç bir güç yoktur.' dedi. Milletle yapılan her çalışma başarıya ulaşır. Çünkü bizim temel üretim felsefemizde devletin memur, milletin amir olduğu bir felsefe anlayışı var. Bizler de geldiğimiz günden bu yana yönetişim kavramına inanarak hareket ettik. Biz Türkiye aynı anda büyüsün istiyoruz."

Etkinliğe, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İl Başkanı Dündar Ünlü, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş adamları ve partililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Forum Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Zehra Taşkesenlioğlu

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