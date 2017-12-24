Milletler arası özel okul öğrencilerine düzenleme

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile milletler arası özel öğretim kurumlarına devam ederken Türk vatandaşlığını kazananların, bulunduğu öğretim kademesinin sonuna kadar aynı kurumda veya başka bir milletler arası özel öğretim kurumunda öğrenimlerine devam edebilmelerine imkan sağlandı.

696 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile 5580 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, milletler arası özel öğretim kurumlarına devam ederken Türk vatandaşlığını kazananların, bulunduğu öğretim kademesinin sonuna kadar aynı kurumda veya aynı programı uygulayan başka bir milletler arası özel öğretim kurumunda öğrenimlerine devam edebilmesine imkan verildi.

Öte yandan, KHK ile 2011 tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, "Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir." hükmü eklendi.