Milletlerarası anlaşma

Türkiye ile Güney Sudan'ın eğitim alanında iş birliğini hedefleyen anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke örgün ve yaygın eğitimde bilgi ve bilimsel yayınların değişimi, uzman, öğretmen ve öğrenci değişimi, teknik ve mesleki eğitim çerçevesinde deneyimlerin paylaşımı gibi konularda iş birliğini teşvik ederek kolaylaştıracak.

Güney Sudan, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi ve öğrenilmesine imkan sağlayacak.

Taraflar, halklar arasındaki mevcut dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve iki ülke tarafından paylaşılan ortak değerlerin artırılması amacıyla birbirlerinin tarih, coğrafya, dil, kültür ve geleneklerinin doğru olarak yansıtılmasını sağlayacak ve ders kitaplarında bu konulara daha geniş yer verilmesini teşvik edecek.

Türkiye ve Güney Sudan, karşılıklılık temelinde ve imkanları çerçevesinde, ihtiyaç duyulan alanları da dikkate alarak her yıl birbirlerine dil kursu, yüksek öğrenim ve araştırma bursları tahsis edecek. Burs sayısı ve şartları iki ülkenin ulusal yasa ve mevzuatlarına uygun olarak belirlenecek.