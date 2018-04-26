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Milletlerarası anlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

Türkiye ile Tunus, çevre alanında iş birliği yapacak

Türkiye ile Tunus arasında çevre alanında iş birliği öngören mutabakat zaptı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Başkent Tunus’ta 27 Aralık 2017 tarihinde imzalanan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” Bakanlar Kurulunca onaylandı.

Zapta göre, taraflar dostluk ilişkileri ile stratejik ortaklığı güçlendirme ve çevre alanında iş birliğini geliştirecek.

Taraflar, bugünkü ve gelecek nesillerin refahı açısından, çevrenin korunmasında ve iyileştirilmesinde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının önemini kabul ederek, yoksulluğun sonlandırılması, sürdürülebilir geçim kaynakları ve çevresel sürdürülebilirlik amaçları gibi uluslararası alanda mutabık kalınmış kalkınma hedeflerinin teşvik edilmesini gözetecek.

İki ülke, ekosistemin korunması, kirliliğin azaltılması, entegre atık yönetimi, entegre atık su yönetimi, deniz ve kıyı çevresinin kirlilikten korunması, hava kalitesi yönetimi, uzun menzilli sınır ötesi hava kirliliği ve toz taşınımı, iklim değişikliği, çevresel gürültü yönetimi, yeşil ekonomi, kimyasalların yönetimi, büyük endüstriyel kaza risklerinin belirlenmesi, tehlikeli maddelerin yayılmasının önlenmesi ve kirlenmiş alanların yönetimi konularında mütekabiliyet esası doğrultusunda, bilgi, deneyim, teknoloji paylaşımıyla ilgili iş birliği yapacak.

Bu çerçevede, Türkiye ve Tunus, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından 3 ay içinde bu iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu "ulusal koordinatör" tayin edecek.

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Anahtar Kelimeler:
çevre Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete Tunus Türkiye

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