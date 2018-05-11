Milletlerarası anlaşma

ANKARA (AA) – Türkiye ile Sudan arasında turizm alanında iş birliği uygulama programı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sudan'ın başkenti Hartum’da 24 Aralık 2017'de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2018-2020 Yıllarına Yönelik Turizm Alanında İş birliği Uygulama Programı” onaylandı.

İki ülke arasındaki kardeşçe ilişkileri geliştirmek ve ikili iş birliğini pekiştirmek arzusuyla yapıldığı belirtilen anlaşmaya göre, taraflar, ortak turizm programları hazırlamak amacıyla iki ülkedeki turizm kuruluşları ve seyahat acentelerini teşvik edecek ve Sudan turizm yetkililerinin Türkiye’de düzenlenecek olan “Travel Turkey İzmir” turizm fuarına ve EMITT’e (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat) katılmalarını destekleyecek.

Anlaşmaya göre, taraflar, kendi ülkelerini tanıtıcı yayınlar, bilgilendirici materyallerin karşılıklı değişiminde bulunacak ve tur operatörlerinden, turizm ve otel yönetimi eğitim alanlarında yetkililerin ziyaret değişiminde bulunmasını teşvik edecek.

Anlaşmaya göre, tarafların, 2019 yılının ilk yarısı boyunca Türkiye’de Sudan Turizm Haftası; 2019 yılının ikinci yarısı boyunca ise Sudan’da Türkiye Turizm Haftası düzenlemesi öngörülüyor.

Uygulama programının yürütülmesini takip etmek maksadıyla taraflardan her birinden ikişer yetkiliden oluşacak bir ortak komite oluşturacak.

