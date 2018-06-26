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Milletlerarası Anlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus'ta 6 Haziran 2013 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşması"nın yürürlük tarihi 1 Mart 2018 olarak tespit edildi.

Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan söz konusu anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlülük tarihleri şöyle:

"Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokol 1 Haziran 2018, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptı 22 şubat 2018, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol 26 Mart 2018, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma 19 Haziran 2017, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırası 4 Ocak 2018, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması 21 Temmuz 2017, Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi 1 Temmuz 2018, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 6 Ekim 2017, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Geri Kabul Anlaşması 1 Aralık 2017, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşması ile Anlaşmaya ilişkin Notalar 25 Nisan 2018."

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