Milletlerarası anlaşma

Türkiye ile Somali'nin balıkçılık ve kültür balıkçılığı alanlarında iş birliği yapmasına yönelik mutabakat zaptı Resmi Gazete'de yayımlandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Kültür Balıkçılığı Mutabakat Zaptı"na göre, iki ülke su canlı kaynaklarının sorumlu kullanımı alanında iş birliği yapacak.
Somali karasularında avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere, Federal Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından verilen geçerli avlanma lisansına sahip Türk teknelerine avlanma izni ve imtiyazı sağlanacak.
Taraflar, balıkçılık, kültür balıkçılığı ve işleme teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ortak projeler uygulamak, bilimsel araştırmalar yapmak, teknik bilgi ve belge değişimi, balıkçılıkta verimli kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi gibi konularda da iş birliği yapacak.
Mutabakatın uygulanması için taraflar ortak balıkçılık komitesi oluşturacak.
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