Milletlerarası anlaşma

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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

Türkiye ile Kamerun mesleki eğitimde teknoloji transferi yapacak

Türkiye ile Kamerun'un mesleki eğitimde teknoloji transferi projesi uygulamasına ilişkin protokol Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitimde Teknoloji Transferi Projesi Uygulama Protokolü"ne göre, Kamerun'da mesleki eğitim veren "Mükemmeliyet Merkezi" ve giyim üretimi teknolojisi, erkek terziliği, kadın terziliği, inşaat teknolojisi, betonarme yapı sistemleri, çatı sistemleri alanlarında faaliyet göstermek üzere "Mesleki Eğitim Merkezi" kurulacak.

Bu merkezlerde, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanacak, öğretmen ve öğrenciler için eğitim programları geliştirilecek.

Projede görev alacak öğretmenler için Türkiye ve Kamerun'da eğitimler düzenlenecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sektör analizi için uzman desteğinde bulunacak ve proje okulu, atölye ve laboratuvarlarının inşasını gerçekleştirecek.

TİKA ayrıca, proje kapsamında açılacak Mükemmeliyet Merkezi'nin ihtiyacı ekipman ve donatımı sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun mesleki eğitim Resmi Gazete Türkiye

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