Milletlerarası anlaşma

Türkiye ile Namibya, gümrük vergileri, mal ihracatı ve ithalatıyla bağlantılı masraflara ilişkin birbirlerine "en çok kayrılan ülke" muamelesi yapacak.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anlaşmaya göre, taraflar, ticaret ve ekonominin yanı sıra karşılıklı yatırım, enerji ve mineral kaynaklar, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, eğitim, sağlık, bilim ve teknoloji alanlarında da iş birliği yapacak.
İki ülke, gümrük vergileri, mal ihracatı ve ithalatı ile bağlantılı diğer masraflara ilişkin birbirlerine en çok kayrılan ülke muamelesi yapacak.
Türkiye ile Namibya, ilgili işletme ve kuruluşlarının sergi, fuar ve diğer tanıtıcı faaliyetlere mümkün olduğu ölçüde katılmalarının yanı sıra karşılıklı ticaret heyeti ve iş adamı ziyaretlerinin gerçekleştirilmesini teşvik edecek.
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