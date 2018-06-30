Milletlerarası anlaşma

Türkiye ile Tanzanya arasında askeri alanda iş birliğini öngören muhtıra yayımlandı.
"Türkiye Cumhuriyeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş birliği Mutabakat Muhtırası" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Mutabakat muhtırası, iki ülkenin karşılıklı yararları için askeri, eğitim, teknik ve bilimsel alanlarda iş birliği geliştirmeyi amaçlıyor.
Taraflar arasında askeri eğitim ve öğretim, tatbikat, savunma sanayi, silahlı kuvvetlerin teşkilat yapısı, teçhizatı, lojistik sistemler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri, barışı koruma, insani yardım, deniz haydutluğu ile mücadele, haritacılık ve hidrografi, askeri bilimsel ve teknolojik araştırma, sosyal sporlar ve kültürel etkinlikler alanlarında iş birliği yapılacak.
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