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Milletlerarası anlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye ve Afganistan tarımdan sağlığa, ekonomiden güvenliğe pek çok alandaki iş birliğini artıracak

Türkiye ile Afganistan, ülkelerinde ve bölgelerinde kalıcı barış, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanmasını, ayrıca temel insan hakları ve özgürlüklerinin teşvik edilmesini ve korunmasını teminen aralarındaki uzun vadeli ve kapsamlı iş birliğini geliştirecek.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 18 Ekim 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşması" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, iki ülke, karşılıklı çıkarlar ve sorumluluklar temelinde, ülkelerinde ve bölgelerinde kalıcı barış, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanmasını, ayrıca temel insan hakları ve özgürlüklerinin teşvik edilmesini ve korunmasını teminen aralarındaki uzun vadeli ve kapsamlı iş birliğini geliştirecek.

Taraflar ayrıca güvenlik, sosyo-ekonomik kalkınma, ekonomi, sanayi, ticaret, yatırım, ulaştırma, sağlık, tarım, hayvancılık, kırsal kalkınma, çevre ve şehir planlaması, kurumsal kapasite oluşturulması, kültür ve kültürel miras, gençlik ve spor ile bölgesel iş birliği gibi alanlardaki iş birliğini teşvik edecek.

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