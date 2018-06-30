Milletlerarası anlaşma

Türkiye ile İngiltere, askeri ve savunma konularında iş birliğini geliştirecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Kasım 2011'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşması" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ve İngiltere arasındaki askeri ve savunma konularında ilişki ve iş birliğini daha ileri götürmek için çerçeve oluşturulan anlaşma, protokoller, mutabakat muhtıraları ve diğer düzenlemeler ile üzerinde uzlaşılabilen alanlarda ikili personel, malzeme, teçhizat, bilgi ve tecrübe mübadelesini kapsıyor.

Taraflar arasında askeri eğitim ve öğretim, tatbikat, askeri ve savunma kurumları ve temas ziyaretleri, tatbikatlara gözlemci gönderilmesi, savunma sanayi, teçhizat ve kullanım desteğinin tedariki, Silahlı Kuvvetlerin organizasyon yapısı, personel yönetimi ve donanımı, askeri/savunma istihbaratı, lojistik sistemleri, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, askeri müzeler ve askeri tarih, muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri, barışı koruma ve insani yardım harekatı, askeri hukuk sistemleri konusunda bilgi mübadelesi, askeri bilimsel ve teknolojik araştırmalar, arama kurtarma, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler alanlarında iş birliği yapılacak.

