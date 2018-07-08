HABER

Milletlerarası anlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:40 | Son Güncelleme

Milletlerarası anlaşma

Türkiye ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı arasında imzalanan hibe ve finansman anlaşmaları onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye arasında 1 Haziran'da imzalanan "Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Hibe Anlaşması"na göre, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Sağlık Bakanlığına 47 milyon 500 bin avroya kadar hibe sağlayacak.

Bu hibe, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Fonu ile bağlantılı olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasının Avrupa Birliği'nden (AB) katkılar aldığı hesabından karşılanacak.

Hibe Suriye'den gelen sığınmacıların yoğunlukla yaşadığı Kilis'te, hem Türkiye’de geçici koruma sağlanan Suriyelilere hem de Kilislilere hizmet verecek en az 300 yatak kapasiteli ikinci bir devlet hastanesinin inşa edilmesi ve donatılması amacıyla kullanılacak.

20 Haziran'da imzalanan "Kurum Sıfatıyla Agence Francaise De Developpement (Fransız Kalkınma Ajansı) ile Lehtar Sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Finansman Anlaşması"na göre, Fransız Kalkınma Ajansı Hatay'da bir hastane kurulması için Türkiye'ye finansman desteğinde bulunacak.

Ajans, Türkiye'ye 37 milyon 311 bin 539 avroya kadar finansman sağlayabilecek.

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj varCezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var
Tekirdağ'daki tren kazasıTekirdağ'daki tren kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.