Milletlerarası Anlaşmalar

Türkiye ile bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında imzalanan 34 anlaşma, protokol mutabakat zaptı, mutabakat muhtırası, nota ve sözleşme Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yayımlanan anlaşma, protokol mutabakat zaptı, mutabakat muhtırası, nota ve sözleşmeler şöyle: - Türkiye ile Afganistan Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşması - Türkiye ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiyedeki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşma - Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşması - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması - Türkiye ile Bangladeş Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma - Türkiye ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Bilim ve Teknolojide İş Birliği Anlaşması

- Türkiye ile Çin Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolü - Türkiye ile Katar Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması - Türkiye ile Tunus Arasında Güvenlik Alanında Eğitim İş Birliğine İlişkin Protokol - Türkiye ile Tunus Polis Eğitimi İş Birliği Protokolü - Türkiye ile Lübnan Arasında Tarımsal İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptı - Türkiye ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Notalar - Türkiye'nin Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Sözleşmeye Ait Protokole katılmamasının uygun bulunduğuna dair kanun - Yükseköğretimde Yeterliklerin Tanınmasına İlişkin Asya-Pasifik Bölgesel Sözleşmesi - Türkiye ile Tanzanya Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırası - Türkiye ile Cibuti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması - Türkiye ile Namibya Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması - Türkiye Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İş Birliğine İlişkin Protokol