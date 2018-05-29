HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Milletlerarası anlaşmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile imzaladığı anlaşma ve protokol Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile imzaladığı anlaşma ve protokol onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ve Ukrayna arasında 4 Kasım 2016'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması"nda, iki ülke arasında yük taşımacılığı hacmindeki artış göz önünde bulundurularak Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kafkasya arasındaki taşımacılık şebekelerinin entegrasyonunun hedeflendiği belirtildi.

Anlaşmada, iki ülkenin demiryolu ve denizyolu taşımacılığı dahil tüm ulaşım türleri kullanılarak modern uluslararası taşımacılık sistemlerinin tesis edilmesi gibi konularda mutabık kaldığı hususları yer aldı.

Ayrıca 21 Ekim 2017'de Kazan'da imzalanan "Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 15. Dönem Toplantısı Protokolü"nde, Türk Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 15. Dönem Toplantısı'nın 19-21 Ekim 2017'de Kazan'da yapıldığı kaydedildi.

Protokolde, her iki ülke heyetlerinin, karşılıklı anlayış ve yapıcı bir havada yürütülen toplantıda çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da artırılması için alınacak tedbirleri ele aldıkları vurgulandı.

Protokol, Türkiye ve Rusya arasında ticaret, ekonomi ve yatırım, bankacılık ve finans, enerji, gaz, petrol, elektrik enerjisi, madencilik, nükleer, enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları, müteahhitlik, ulaştırma, tarım, sanayi, uzay, uydu navigasyonu, turizm, bilim ve eğitim, sağlık, spor, gençlik, çalışma ve sosyal güvenlik alanında yasal altyapının geliştirilmesi ile iki ülkenin iş çevreleri arasında iş birliği gibi konularda varılan mutabakatları içeriyor.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Ordu’nun yaylalarında ramazan keyfiOrdu’nun yaylalarında ramazan keyfi
Dünyanın en değerli pasaportları sıralamasında Türkiye 49'uncuDünyanın en değerli pasaportları sıralamasında Türkiye 49'uncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anlaşma Protokol Resmi Gazete Rusya Türkiye Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

İlginizi Çekebilir

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnternette inanılmaz tuzak! 'Hamile kalmak isteyen bayanlar arasın'

İnternette inanılmaz tuzak! 'Hamile kalmak isteyen bayanlar arasın'

Milyonlarca liralık vurgun ortaya çıktı! Mağdurların sayısı artabilir

Milyonlarca liralık vurgun ortaya çıktı! Mağdurların sayısı artabilir

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 29 Mayıs 2018 bugün için yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 29 Mayıs 2018 bugün için yağmur uyarısı

TSK duyurdu: Gri listedeki 'Felat' kod adlı terörist öldürüldü

TSK duyurdu: Gri listedeki 'Felat' kod adlı terörist öldürüldü

Ankara’da 15 Temmuz gazilerine trafikte çirkin saldırı

Ankara’da 15 Temmuz gazilerine trafikte çirkin saldırı

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'Suriyelilere kimlik kartı' tartışması

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'Suriyelilere kimlik kartı' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.