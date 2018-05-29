Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile imzaladığı anlaşma ve protokol onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ve Ukrayna arasında 4 Kasım 2016'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması"nda, iki ülke arasında yük taşımacılığı hacmindeki artış göz önünde bulundurularak Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kafkasya arasındaki taşımacılık şebekelerinin entegrasyonunun hedeflendiği belirtildi.

Anlaşmada, iki ülkenin demiryolu ve denizyolu taşımacılığı dahil tüm ulaşım türleri kullanılarak modern uluslararası taşımacılık sistemlerinin tesis edilmesi gibi konularda mutabık kaldığı hususları yer aldı.

Ayrıca 21 Ekim 2017'de Kazan'da imzalanan "Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 15. Dönem Toplantısı Protokolü"nde, Türk Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 15. Dönem Toplantısı'nın 19-21 Ekim 2017'de Kazan'da yapıldığı kaydedildi.

Protokolde, her iki ülke heyetlerinin, karşılıklı anlayış ve yapıcı bir havada yürütülen toplantıda çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da artırılması için alınacak tedbirleri ele aldıkları vurgulandı.