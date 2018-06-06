ANKARA (AA) – Türkiye'nin Polonya, Somali ve Kuveyt ile çeşitli alanlarda imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İş Birliği Anlaşmasının 2017-2020 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı"na göre, taraflar, uluslararası araştırma projeleri ve Avrupa Birliği (AB) programları çerçevesindekiler dahil olmak üzere ortak bilimsel araştırmalar yürütecek. Öğrenci, akademik personel, bilim adamı, araştırmacı, bilgi ve bilimsel yayınların değişimi yapılacak. İki ülke, yükseköğretim kurumlarına dil öğretmenleri ile dil ve edebiyat okutmanları görevlendirecek.

Programın süresi boyunca iki ülke bilgi toplamak ve diğerinin eğitim sistemini öğrenmek amacıyla en fazla iki heyet değişiminde bulunabilecek.

Taraflar, Türkiye'nin Polonya'daki ve Polonya'nın Türkiye'deki taşınır ve taşınmaz ulusal ve kültürel mirasının bir envanterinin çıkartılması için iş birliği yapacak ve arkeoloji, müzecilik ve ulusal ve kültürel mirasın restorasyonu alanlarında iş birliğini destekleyecek.