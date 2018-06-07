Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye'nin Karadağ, Vietnam, Ekvator, Ürdün, Moğolistan ve Nijer ile çeşitli alanlarda imzaladığı milletler arası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da geçen yıl imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke bitki sağlığının korunması, hayvan sağlığı ve gıda güvenilirliğinin sağlanması gibi alanlarda iş birliğini teşvik edecek.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de imzalanan "Türkiye-Vietnam Yedinci Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptı" kapsamında iki ülke, savunma sanayi, ormancılık, su kaynakları yönetimi ve tarım gibi birçok alanda iş birliğini güçlendirme ve ilerleme katetmek amacıyla çalışmaları artıracak.

"Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ekvator Cumhuriyeti Finansal ve Ekonomik Analiz Birimi (UAFE) Arasında Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası", iki ülkenin mütekabiliyet ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde kara paranın aklanması, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve bunları engellemek amacıyla bilgi değişimi ve analizleri kolaylaştırmasını amaçlıyor.