Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye'nin Karadağ, Vietnam, Ekvator, Ürdün, Moğolistan ve Nijer ile çeşitli alanlarda imzaladığı milletler arası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara'da geçen yıl imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke bitki sağlığının korunması, hayvan sağlığı ve gıda güvenilirliğinin sağlanması gibi alanlarda iş birliğini teşvik edecek.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de imzalanan "Türkiye-Vietnam Yedinci Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptı" kapsamında iki ülke, savunma sanayi, ormancılık, su kaynakları yönetimi ve tarım gibi birçok alanda iş birliğini güçlendirme ve ilerleme katetmek amacıyla çalışmaları artıracak.
"Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ekvator Cumhuriyeti Finansal ve Ekonomik Analiz Birimi (UAFE) Arasında Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası", iki ülkenin mütekabiliyet ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde kara paranın aklanması, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve bunları engellemek amacıyla bilgi değişimi ve analizleri kolaylaştırmasını amaçlıyor.
Ürdün'ün başkenti Amman'da 20 Şubat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke mevcut dostane ilişkileri ve askeri alandaki iş birliğini artıracak. Bu kapsamda taraflar, askeri okul, eğitim ve öğretim merkezleri, birlik, karargah ve kurumlarda görev başı eğitimi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütecek.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Moğolistan Savunma Bakanlığı Arasında Türkiye'deki Efes-2018 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenleme"ye göre, iki ülke tatbikata ilişkin taktik ve teknik bilgileri paylaşacak ve iş birliğini geliştirecek.
Ankara'da 24 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"yla da iki ülkenin, eğitimden sorumlu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
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