Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye'nin Gürcistan, Birleşik Krallık, Endonezya ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile imzaladığı anlaşma, teknik düzenleme ve mutabakat zaptı onaylanarak Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye ile IOM arasında 12 Ocak 2017'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofis’in Türkiye’deki Yasal Statüsü, Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşma’yı Tadil Eden Anlaşma" onaylanarak resmi gazetede yer aldı.

Buna göre anlaşmanın bazı kısımlarındaki "ofis" ifadeleri "örgüt" olarak değiştirildi. Anlaşmanın bazı maddelerinde de değişikliğe gidildi.

Türkiye ile Gürcistan arasında 26 Mart 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Gürcistan Hükümeti Savunma Bakanlığı Arasında Türkiye’deki Efes-2018 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenleme" ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 18 Mart 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında Türkiye’deki Efes-2018 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenleme"ye göre taraflar, icra edilecek tatbikata ilişkin taktik ve teknik bilgileri paylaşacağını ve bu doğrultuda iş birliği yapacaklarını teyit etti.