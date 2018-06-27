Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye'nin Mali, Çad, Birleşik Krallık, Karadağ ve Kosova ile çeşitli alanlarda yaptığı anlaşma ve protokoller onaylanarak Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye ve Mali arasında 2 Mart 2018'de Bamako'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma"ya göre, taraflar bilişim teknolojileri alanında ilgili kanun ve yönetmelikler ile imkanları çerçevesinde, Bilişim Teknolojileri stratejileri ve projeleri kapsamında en iyi uygulamaları, deneyimleri ve kazanımlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunacak.

Taraflar, araştırma ihtiyaçlarının şartlarına göre ve arşivlerin zenginleştirme maksadıyla ilgili ulusal mevzuatlarına dayanarak, diplomatik arşiv belgelerinin çoğaltılmış örneklerini ve araştırma araçlarını teati edecek.

- Çad

Türkiye ile Çad arasında 26 Aralık 2017'de Encemine'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, taraflar, yetenekli genç sporcular arasında değişim programları düzenlenmesi, spor ve beden eğitimi ve bunların uygulamalı bilimi ile ilişkili olarak spor heyetlerinin, antrenörlerin ve uzmanların karşılıklı ziyaretleri, spor ve fiziksel aktivite ile ilişkili konularda ve karşılıklı faydanın bulunduğu ilgili diğer alanlarda deneyim ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda iş birliği yapacak.