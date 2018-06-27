Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye'nin Mali, Çad, Birleşik Krallık, Karadağ ve Kosova ile çeşitli alanlarda yaptığı anlaşma ve protokoller onaylanarak Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı.
Türkiye ve Mali arasında 2 Mart 2018'de Bamako'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma"ya göre, taraflar bilişim teknolojileri alanında ilgili kanun ve yönetmelikler ile imkanları çerçevesinde, Bilişim Teknolojileri stratejileri ve projeleri kapsamında en iyi uygulamaları, deneyimleri ve kazanımlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunacak.
Taraflar, araştırma ihtiyaçlarının şartlarına göre ve arşivlerin zenginleştirme maksadıyla ilgili ulusal mevzuatlarına dayanarak, diplomatik arşiv belgelerinin çoğaltılmış örneklerini ve araştırma araçlarını teati edecek.
- Çad
Türkiye ile Çad arasında 26 Aralık 2017'de Encemine'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, taraflar, yetenekli genç sporcular arasında değişim programları düzenlenmesi, spor ve beden eğitimi ve bunların uygulamalı bilimi ile ilişkili olarak spor heyetlerinin, antrenörlerin ve uzmanların karşılıklı ziyaretleri, spor ve fiziksel aktivite ile ilişkili konularda ve karşılıklı faydanın bulunduğu ilgili diğer alanlarda deneyim ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda iş birliği yapacak.
Taraflar, spor yönetimi, spor tesislerinin yönetimi, spor kültürü, sporda kadınların teşviki, elit sporcular yetiştirilmesi, spor hukuku, engelliler ve spor, dopingle mücadele, uluslararası spor organizasyonları ve olimpiyatlar gibi konular çerçevesinde araştırma ve geliştirme hususunda iş birliği yapılmasını destekleyecek.
- Birleşik Krallık
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 25 Şubat 2016'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşması"na göre taraflar, bilginin sahibi tarafından aksine ön yazılı izin verilmediği sürece, alıcı taraf, kaynak tarafça veya adına belirtilen amaçlar dışında ve kısıtlamalar dahilinde herhangi bir gizlilik dereceli bilgiyi ifşa etmeyecek, kullanmayacak, ifşa edilmesi veya kullanılmasına da izin vermeyecek.
Ayrıca, taraflar, anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasından kaynaklanan kendi harcamalarını karşılayacak.
- Karadağ
Türkiye ile Karadağ arasında 17 Kasım 2017'de Ankara'da imzalanan "Türk-Karadağ Karma Ekonomik Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolü"ne göre taraflar, ülkeleri arasında gelecek beş yıl içinde aşamalı olarak 250 milyon dolar ikili ticaret hacmine ulaşılması için her türlü çabayı gösterecek.
Taraflar, serbest ticaret anlaşması, yatırımlar, ulaştırma, bilim, teknoloji ve sanayi, KOBİler, enerji, tarım, balıkçılık, kırsal kalkınma, orman ve su işleri, kültür, turizm, çevre korunması, şehircilik, sağlık, eğitim ve savunma sanayi alanlarında ekonomik ve teknik iş birliği yapacak.
Ayrıca taraflar her altı yada bir düzenlenecek teknik seviyedeki izleme toplantıları ile KEK Protokolü'nün sonuçlarını birbirine rapor edecek.
- Kosova
Türkiye ile Kosova arasında 7 Şubat 2018'de imzalanan "Türkiye-Kosova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"ne göre taraflar, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve karayolu taşımacılığının mevcut durumu ile ilgili istatistiki bilgi teatisinde bulundu.
Taraflar, karayolu ile yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için iş birliğini sürdürmede mutabık kaldı.
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