HABER

Milletlerarası anlaşmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 00:40 | Son Güncelleme

Türkiye ile Mali, Çad, Birleşik Krallık, Karadağ ve Kosova ile çeşitli alanlarda yapılan anlaşma ve protokoller onaylanarak Resmi Gazete'nin son mükerrerinde yer aldı

Türkiye'nin Mali, Çad, Birleşik Krallık, Karadağ ve Kosova ile çeşitli alanlarda yaptığı anlaşma ve protokoller onaylanarak Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye ve Mali arasında 2 Mart 2018'de Bamako'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma"ya göre, taraflar bilişim teknolojileri alanında ilgili kanun ve yönetmelikler ile imkanları çerçevesinde, Bilişim Teknolojileri stratejileri ve projeleri kapsamında en iyi uygulamaları, deneyimleri ve kazanımlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunacak.

Taraflar, araştırma ihtiyaçlarının şartlarına göre ve arşivlerin zenginleştirme maksadıyla ilgili ulusal mevzuatlarına dayanarak, diplomatik arşiv belgelerinin çoğaltılmış örneklerini ve araştırma araçlarını teati edecek.

- Çad

Türkiye ile Çad arasında 26 Aralık 2017'de Encemine'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, taraflar, yetenekli genç sporcular arasında değişim programları düzenlenmesi, spor ve beden eğitimi ve bunların uygulamalı bilimi ile ilişkili olarak spor heyetlerinin, antrenörlerin ve uzmanların karşılıklı ziyaretleri, spor ve fiziksel aktivite ile ilişkili konularda ve karşılıklı faydanın bulunduğu ilgili diğer alanlarda deneyim ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda iş birliği yapacak.

Taraflar, spor yönetimi, spor tesislerinin yönetimi, spor kültürü, sporda kadınların teşviki, elit sporcular yetiştirilmesi, spor hukuku, engelliler ve spor, dopingle mücadele, uluslararası spor organizasyonları ve olimpiyatlar gibi konular çerçevesinde araştırma ve geliştirme hususunda iş birliği yapılmasını destekleyecek.

- Birleşik Krallık

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 25 Şubat 2016'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşması"na göre taraflar, bilginin sahibi tarafından aksine ön yazılı izin verilmediği sürece, alıcı taraf, kaynak tarafça veya adına belirtilen amaçlar dışında ve kısıtlamalar dahilinde herhangi bir gizlilik dereceli bilgiyi ifşa etmeyecek, kullanmayacak, ifşa edilmesi veya kullanılmasına da izin vermeyecek.

Ayrıca, taraflar, anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasından kaynaklanan kendi harcamalarını karşılayacak.

- Karadağ

Türkiye ile Karadağ arasında 17 Kasım 2017'de Ankara'da imzalanan "Türk-Karadağ Karma Ekonomik Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolü"ne göre taraflar, ülkeleri arasında gelecek beş yıl içinde aşamalı olarak 250 milyon dolar ikili ticaret hacmine ulaşılması için her türlü çabayı gösterecek.

Taraflar, serbest ticaret anlaşması, yatırımlar, ulaştırma, bilim, teknoloji ve sanayi, KOBİler, enerji, tarım, balıkçılık, kırsal kalkınma, orman ve su işleri, kültür, turizm, çevre korunması, şehircilik, sağlık, eğitim ve savunma sanayi alanlarında ekonomik ve teknik iş birliği yapacak.

Ayrıca taraflar her altı yada bir düzenlenecek teknik seviyedeki izleme toplantıları ile KEK Protokolü'nün sonuçlarını birbirine rapor edecek.

- Kosova

Türkiye ile Kosova arasında 7 Şubat 2018'de imzalanan "Türkiye-Kosova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"ne göre taraflar, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve karayolu taşımacılığının mevcut durumu ile ilgili istatistiki bilgi teatisinde bulundu.

Taraflar, karayolu ile yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için iş birliğini sürdürmede mutabık kaldı.

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah başımızdan eksik etmesinAK Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah başımızdan eksik etmesin
CHP il başkanından olağanüstü kurultay çağrısıCHP il başkanından olağanüstü kurultay çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.