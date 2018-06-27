Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye ile Macaristan, Slovenya, Kosova, İspanya, Sırbistan, Mali, Ruanda, Sudan, Nijer ve Bosna Hersek gibi ülkeler arasında çeşitli alanlarda yapılan anlaşma ve protokoller onaylanarak Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı. Türk hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanlığı arasında Türkiye'deki Efes-2018 Tatbikatı sırasında sağlanacak ev sahibi ülke desteğine ilişkin yapılan teknik düzenlemeye göre taraflar, tatbikata yönelik taktik ve teknik bilgileri paylaşacak ve iş birliğini sürdürecek. Mali'nin başkenti Bamako'da 19 Ocak'ta imzalanan "Türkiye-Mali Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu III. Dönem Toplantısı Tutanağı"nda, tarafların, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini artırmayı amaçladığı bilgisine yer verildi. Türkiye ile Sudan'ın imzaladığı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na göre, taraflar, ekosistemin korunması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gibi alanlarda tecrübe, bilgi ve teknoloji transferi yapacak.

Öte yandan, Ankara'da 15 Şubat'ta imzalanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Finansman Anlaşmasına ek No.2 ilişik notlarla onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı. - Yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi hedefleniyor Türkiye'nin Macaristan, Slovenya, Sırbistan ve İspanya ile imzaladığı karma ulaştırması kara komisyon toplantısı protokolleri onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Türkiye ile taraf ülkeler arasında karayolu taşımacılığı ve taşıma kapasitesi alanındaki iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Ankara'da 19 Aralık 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Personelinin Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş birliği Protokolü"ne göre, taraflar, her iki ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda eğitim ve öğretim alanındaki iş birliğini artıracak.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşması", BM yardım sevkıyatlarına dahil afet yardım personeline ait eşyaların, gümrüklerin giriş ve çıkış noktalarında kolaylaştırıcı önlemlerden yararlanmasını öngörüyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma"sına göre, iki ülke arasında üçüncü ülkelere veya üçüncü ülkelerden gerçekleşen karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan, Belçika'nın, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) Uluslararası Okulu için yeni tesislerin plan ve inşasına fon sağlamaya ilişkin mutabakat muhtırasına iştirakine dair katılım belgesinin ekli kararının çekince ile onaylanması 30 Nisan'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

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