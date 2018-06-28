Milletlerarası anlaşmalar

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye taahhüt ettiği 3 milyar avro tutarındaki sığınmacı mali imkanı fonu kapsamındaki 4 anlaşma onaylandı.

Bakanlar Kurulunun, "Avrupa Birliği'nin Ülkemize Taahhüt Ettiği 3 Milyar Avro Tutarında Sığınmacı Mali İmkanı Fonu Kapsamındaki Ekli Listede Adları Yazılı Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Almanya Kalkınma Bankası arasındaki söz konusu 4 anlaşma, mesleki ve teknik eğitim, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik temiz enerji ve kriz zamanında eğitim projelerine verilecek finansman desteği konularını kapsıyor.

