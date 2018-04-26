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"Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Kongrede, 15 farklı ülkeden 550 akademisyen tarafından yaklaşık 900 sözlü ve yazılı tebliğ sunulacak

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) tarafından düzenlenen "Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi" başladı.

KÜ Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, 15 farklı ülkeden 550 akademisyen tarafından yaklaşık 900 sözlü ve yazılı tebliğ sunulacak.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Babaş, "Kastamonu Üniversitesinin bu şekilde ilmi kongrelere ev sahipliği yapması bizi gururlandırıyor. Kastamonu Üniversitesi kurulduğu günden bu tarafa ciddi gelişmeler katetti. Ben inanıyorum ki burada çok güzel sonuçlar çıkacak." dedi.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise Kastamonu'nun zengin bir tarihin bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Üniversite misyonu olarak dünyaya açılma, dünyada muteber seviyelerde iş birlikleriyle ilmi çalışmalarımızı devam ettirmeyi misyon edindik. Bugüne kadar üniversitemizde öncelikle Türk ve İslam dünyasıyla ilgili olmak üzere ilahiyat, tarih, su ürünleri, turizm, edebiyat, ormancılık, mühendislik ve Kastamonu'nun gelişmesi açısından birçok milletlerarası kongreler, sempozyumlar paneller yapıldı. Üniversitemiz milletlerarası seviyede iş birliğine sahip müşterek faaliyetler yapabilen bir üniversite olarak faaliyetine devam ediyor. Birçok üniversiteyle artık bütünleştik."

Kongreye 9 bin kilometre uzaklıktan gelenlerin de bulunduğunu kaydeden Aydın, "Çok uzak memleketlerden bize yakın oldular. Sizlerin çalışmaları, sizlerin buradaki tebliğleri yeni ufuklar açacaktır. Kongre dahilinde 4 gün boyunca 15 farklı ülkeden 550 akademisyen yaklaşık olarak 900'e yakın tebliğ sunacaklardır. Kongrenin Kastamonu, Türkiye, İslam dünyası ve bütün dünya ilmine katkı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye ile Kazakistan, Filipinler, Endonezya, Hindistan, Rusya, Moldova, Litvanya, Bosna, Azerbaycan, Libya, Kamerun, Romanya, Fas, Pakistan'dan akademisyenlerin katıldığı kongre 29 Nisan'da sona erecek.

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kastamonu üniversitesi Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi

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