Kastamonu Üniversitesi tarafından organize edilen, "Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri" kongresi sona erdi.

Kongre Genel Koordinatörü Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 26-29 Nisan tarihlerinde gerekleştirilen kongreye, 15 ülkeden 550 akademisyenin katıldığını belirtti.

Kongrede akademisyenler tarafından 650 sözlü, 150 de poster bildirisi sunulduğunu anlatan Sönmez, 4 günlük kongrenin verimli geçtiğini belirtti.

Prof. Dr. Sönmez, kongreye Türk bilim insanlarının yanı sıra Kazakistan, Filipinler, Endonezya, Hindistan, Rusya, Moldova, Litvanya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Libya, Kamerun, Romanya, Fas, Pakistan'dan da akademisyenlerin katıldığını vurguladı.

Fen bilimleri, mühendislik, ziraat, su ürünleri ve ormancılık alanlarında gerçekleştirilen 131 oturuma katılan akademisyenlerin, kongrenin son gününde Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerine düzenlenen geziye katıldıklarına işaret eden Prof. Dr. Sönmez, kongrenin sonuç bildirgesinin, gelecek hafta yayımlanacağını sözlerine ekledi.

