HABER

Milletvekili aday adayı Unat’tan MÜSİAD’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret ederek destek istedi.Ziyarette konuşan Unat, “Öncelikle milletvekilliği aday adaylığımızın ilk sürecinde ziyaretimizi MÜSİAD’ a gerçekleştirdik.

Milletvekili aday adayı Unat’tan MÜSİAD’a ziyaret

AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret ederek destek istedi.
Ziyarette konuşan Unat, “Öncelikle milletvekilliği aday adaylığımızın ilk sürecinde ziyaretimizi MÜSİAD’ a gerçekleştirdik. MÜSİAD Başkanımız Hüseyin Kalan’ın hayır dualarını alarak başlamak istedik. Biz de bu ailenin bir bireyi olarak iş adamlarımızın, ağabeylerimizin ve dostlarımızın sıkıntılarını devamlı el ele gönül gönül e istişare ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, “Gireceği yolda kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah MÜSİAD’ a yakışır bir duruş sergileyecektir. Malatya’yı iyi tanıyan bir kardeşimizdir. Malatya’nın sorunlarını meclise taşıyacağından şüphemiz yoktur. Sorumlulukları olan bir kişiliktir. İş ve ekonominin gelişmesinde memlekete çok güzel duyarlı hareketler gerçekleştireceğine inanıyoruz. Biz bu çıktığı yolda kendilerine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Milletvekili aday adayı Unat’tan MÜSİAD’a ziyaret

Milletvekili aday adayı Unat’tan MÜSİAD’a ziyaret

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'
24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan!24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan!
24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar!

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar!

Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!

İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!

Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Üniversiteli genç kızın korkunç sonu!

Üniversiteli genç kızın korkunç sonu!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.