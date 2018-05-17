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Milletvekili aday adayının yaşamını yitirdiği kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz'ın ölümüne neden olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü tutuklandı, kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 44 yaşındaki Kaymaz'ın, 7 Mayıs'ta kullandığı otomobilin başka otomobille çarpışması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine neden olan kazayla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaymaz'ın kaza sırasında 4 metre boyunca fren yaptığının belirlenmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bölgedeki MOBESE kayıtlarının incelenmesinin ardından Mehmet Ş'nin kullandığı 63 ZC 424 plakalı otomobilin saniyeler içinde şerit değiştirdiği ve Kaymaz'ın otomobilinin önüne geçtiği tespit edildi.

Başsavcılığın talimatıyla kazaya neden olduğu iddiasıyla servis şoförü olduğu öğrenilen Mehmet Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ş, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

MOBESE kayıtlarında Mehmet Ş'nin, 63 ZC 424 plakalı otomobiliyle trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği, aracıyla önüne geçtiği Kaymaz'ın kullandığı otomobilin fren yaparak devrildiği ve refüjden karşı şeride geçip Beşir Yıldızlı idaresindeki 34 AN 2237 plakalı otomobille çarpıştığı görülüyor.

Bu arada, kazanın AK Parti İl Başkanlığına yaklaşık 100 metre uzaklıkta olması dikkati çekti.

- Doğum gününde hayatını kaybetmişti

Beşir Yıldızlı idaresindeki 34 AN 2237 plakalı otomobil, 7 Mayıs'ta Necmettin Cevheri Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı'nda Hülya Kaymaz'ın kullandığı 63 B 7127 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler yaralanmıştı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırması Hastanesinde tedavi gören Kaymaz, doğum günü olan 14 Mayıs'ta yaşamını yitirmişti.

Kaymaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili aday adayı olmuştu.

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ak parti Hülya Kaymaz Milletvekili aday adayı Şanlıurfa trafik kazası

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