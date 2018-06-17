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Milletvekili adayı doktor yaralıya ilk müdahalede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 21:20 | Son Güncelleme

Katıldığı Korgan Yaylası Orman Gülü Festivali'nde konuşma yaptığı sırada başından yaralanan güreşçiyi fark eden AK Parti milletvekili adayı Şenel Yediyıldız, sporcuya ilk müdahaleyi yaptı

Ordu'nun Korgan ilçesinde düzenlenen yayla festivalinde başından yaralanan güreşçiyi fark eden AK Parti milletvekili adayı Şener Yediyıldız, konuşmasını yarıda kesip yaralıya yardım etti.

AK Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, 22'ncisi düzenlenen Korgan Yaylası Orman Gülü Festivali'ne katıldı.

Festivalde konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Yediyıldız, bu sırada güreş müsabakasında bir pehlivanın yere düşerek yaralandığını fark etti.

Yediyıldız, konuşmasını yarıda keserek yaralı güreşçinin yanına gitti.

Darbe sonucu başından yaralanan güreşçinin durumunu soran ve tampon yaparak sargı beziyle yaralının kafasını saran Yediyıldız, kanamanın durmasını sağladı. Yediyıldız, sağlık ekipleri gelinceye kadar sporcunun yanından ayrılmadı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan güreşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
doktor ordu Şenel Şenelyıldız

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