Milletvekili Aydemir: “Erzurum ulaşımda altın çağını yaşıyor”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’un ulaştırma yatırımları bakımından altın bir dönemi yaşadığını kaydederek, duble yollarla ulaşım ağı sil baştan yenilenen ilin, tünellerle Karadeniz’e bağlandığı, ilin adeta bir deniz kenti konumuna kavuşacağını bildirdi.

Aydemir, “Ulaşım alanındaki devasa yatırımlarla Erzurum İpekyolu dönemindeki cazibesine yeniden kavuştu” dedi.

“Erzurumlu AK öndere duacı”

Erzurum’daki ‘Hedef 2023’ çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Aydemir, Dallıkavak Tünelinde incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Erzurum’un Ovit, Kırık, Dallıkavak, Kop gibi her biri yüksek maliyetlerle gerçekleştirilen tünel yatırımlarıyla Karadeniz’in 2 büyük ili Rize ve Trabzon’a ulaşımda çağdaş bir örgüye kavuştuğu, Rize ile olan mesafenin 42 kilometre kısalacağını hatırlatan Milletvekili Aydemir, “2 asırlık bir özlemi yatırımlarla gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dadaşlar adına bir kez daha minnettarlığımızı, kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Erzurumlu AK önderimize duacı” değerlendirmesini yaptı.

Dallıkavak Tünelinin bir ulaşım abidesi halinde Ovit, Kop, Kırık, Cankurtaran tünelleri gibi şekillendiğini, Cumhuriyet Tarihinde bir ilkin kaydedilerek Erzurum’un bir deniz kenti haline gelmekte olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, “Bu Ferhatvari bir yaklaşımdır. Bu AK Davanın yüce milletimize vefasının ifadesidir. Bu AK hareketin gönülleri, şehirleri Rabia da buluşturma yatırımıdır” kaydını düştü.

2 bin 359 rakımda gerçekleştirilen Dallıkavak Tünel inşaatındaki incelemesi sonrası bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, “Erzurum’u denize kavuşturan Ovit’in önemli ayağı Dallıkavak Tünelinde ışığa az kaldı. Ziyaret edip çalışmaları yerinde gözlemledik. Işık için her 2 tüpteki mesafeler 500’er metre. Dadaşlar Ak önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere minnettardır” dedi.