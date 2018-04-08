Milletvekili Aydemir’den Çat istişaresi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Hedef 2023 programı kapsamında Çat ilçesini ziyaret etti. AK Parti Kadın Kolları kongresinde katılımcılara seslendi, ilçe yönetimiyle Çat’ın 2018 beklentileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Aziziye ilçesinde de esnafın konuğu olan Milletvekili Aydemir, daha sonra AK Gençlerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Aydemir Çat ilçesindeydi

AK Parti Çat ilçe Başkanı Yavuz Yaşa ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçede 2017 bazlı yatırım çalışmaları, 2018 yılı yatırım beklentileri hakkında görüş aldı. Yaşa ve ekibinin kaydettiği tespit ve öngörüleri alan Milletvekili Aydemir, ‘Marka ilçeler konsepti’kaydında Çat’la ilgili gelişmeleri paylaştı.

Başkan Yaşa ve yöneticilerle Çat istişaresi

Milletvekili Aydemir, ‘Her zaman olduğu gibi bu defa da AK parti Çat İlçe Başkanlığımızı ziyaret ettik. Her haliyle temsilde yetkin başkanımız Yavuz Yaşa ve yönetici kardeşlerimizin ilgisi, meseleleri aktarmadaki mahir halleri mutlu etti. Çat, 2019’da ak bayrağı zirveye dikme kararlılığında.’ tespitinde bulundu.

Aydemir Ak hassasiyeti dillendirdi

Çat’ta gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları kongresine katılan Milletvekili Aydemir, katılımcılara hitap ederek, partisinin kadın ve çocuklar konusundaki AK hassasiyetini dile getirdi. TBMM’de kadın ve çocuk hukukunun korunması yolundaki gelişme ve çalışmaları aktaran Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadın ve çocuk hakları konusundaki örnek hassasiyetini anlattı.

Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘Çat İlçe Kadın Kollarımızın kongresine iştirak edip, birleşen yüreklerden açığa çıkan bereketten faydalandık. Sevgi anahtarıyla milletimizin gönlünü fetheden ak kadınlarla iftihar ettiğimizin altını çizdik. Vazife alan kardeşlerimizin başarısı daim olsun. ‘ temennisinde bulundu.

Aydemir Aziziye esnafının konuğu oldu

Çat Kadın Kolları Kongresinin ardından Aziziye ilçesine geçen Milletvekili Aydemir, ilçe esnafını ziyaret ederek, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, Aziziye esnafının ekonomik gidişat hakkındaki tespitlerini dinledi. Aziziye esnafının, Türkiye’nin ortaya koyduğu ekonomik performansı, Dünya’da konuşulan büyüme hızını takdir ve memnuniyetle karşıladığını ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye ilçemizde esnafla görüşmek; sorunları öğrenmek, sohbet edip hali, ahvali bilmek muradıyla ziyarette bulunduk. Esnafımızın ortak söylemi, “Şükür iyiyiz; yeter ki, devletin, siyasetin dirayetli hali devam etsin” kaydıydı. Şükran borçluyuz. Rabbim işyerlerinin bereketini daim eylesin.’ dedi.

Aydemir Ak gençlerle buluştu

AK Parti yöneticisi Ensar Özdemir’le birlikte Gençlik Kolları Başkanlığınca gerçekleştirilen ‘Meşveret’e katılan Milletvekili Aydemir, gençlerin görüşlerini dinledi. AK Gençliği Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un tarifiyle ‘Asım’ın Nesli’ olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘Kardeşlik, birlik ve beraberliğe gönül adamış, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet imanını ifade eden Asım’ın nesli, ülkemizi AK ufuklara taşıyan AK Önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde yürüme kararlılık ve azmindedir.’ yorumunu yaptı.

‘Bir dünya liderinin ufkunda yürümek hepimiz için bahtiyarlıktır’

‘Davasına bağlı; hedefi, gayreti, iştiyakı olan Asım’ın nesli, gençlerimiz; milli irade dirilişinin temsilcileridir’ diyen Milletvekili Aydemir, Gençlere örnek alacakları yegana şahsiyetin Yunus mayalı, Hacı Bayram meşrepli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, ‘Bir dünya liderinin ufkunda yürümek hepimiz için bahtiyarlıktır.’ dedi.