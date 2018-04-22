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Milletvekili Deligöz: “Geçmişten geleceğe köprüdür çocuklarımız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Deligöz mesajında şu görüşlere yer verdi:“23 Nisan 1920, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu simgeleyen, kurtuluş mücadelesinin zaferini gösteren tarihin adıdır.

Milletvekili Deligöz: “Geçmişten geleceğe köprüdür çocuklarımız”

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Deligöz mesajında şu görüşlere yer verdi:
“23 Nisan 1920, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu simgeleyen, kurtuluş mücadelesinin zaferini gösteren tarihin adıdır. Bu nedenle bu tarih milli birliğimizin kenetlendiğimizin bir ifadesidir. Manda ve himaye kabul etmeyen, bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumak için kurtuluş savaşı veren milletimizin Anadolu’da yaktığı bağımsızlık ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla tüm yurdumuzu aydınlatmıştır. Aynı zamanda 23 Nisan tarihi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edilerek tüm dünya çocuklarına hediye edildiği için ayrı bir önem taşımaktadır. Dünyada çocuk bayramı olarak kutlanan tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplandığı gün olan 23 Nisan, Türk çocuklarına “Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak armağan edilmiştir. Bu bayram, millilik özelliği yanında, bütün dünya çocuklarının bayramı olarak da evrensel bir özellik kazanmıştır. Bu mutlu günde, bir araya gelerek birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve sevgi duygularının bütün gönüllerde yer etmesini sağlamak, en büyük idealimizdir. Dünyanın en değerli varlıkları çocuklar, barışın, sevginin ve kardeşliğin simgesidirler. Çocuklarımız yarınlarımızın güvencesidirler. Çocukların sevgi ve hoşgörü dolu bir ortamda yetiştirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi, beklentilerinin karşılanması, sorunlarına çözüm bulunabilmesi ve umutlarının canlı tutulabilmesi, geleceğine yön verecek güçte bireyler olarak toplumsal yaşamda yer alabilmeleri temel amaçlarımız arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın, çağın gereklerine uygun olarak kendilerini yetiştirip ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracaklarına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaklarına inancımız tamdır. Geleceğin ülkemizin büyük adamları, şimdinin ise ülkemizin çocuklarının, mazimizden aldıkları ilhamla Türkiye’nin daha da büyümesi için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için azimle ve özveriyle çalışacaklardır. Bizler de AK Parti hükümetleri olarak 23 Nisan 1920 ruhuyla, anlayışla ve o günkü kardeşlik bağlarıyla ilerlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yahya Kemal’in dizelerinde yer verdiği gibi “kökü mazide olan atiyim” düsturuyla bizler geçmişimizden aldığımız güç ile geleceğe bakmaktayız. Gerek kendi ülkemizde, gerek komşu ülkelerimiz de gerekse de dünya üzerindeki tüm coğrafyalara da söz de değil gerçekten barış ve sevginin egemen olmasını istiyoruz. Millî egemenliğimizi, millî birlik ve beraberliğimizi zedelemeye; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan vatanımızı ve cumhuriyetimizi bölmeye, parçalamaya kalkışanlara geçmişte en güzel cevabı milli egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi halkımız vermiştir. Son olarak 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde halkımız darbeci zihniyete karşı gerekli cesaret ve mücadeleyi göstermiş, hainlerin emellerini başlarına çalmış ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tüm dünyaya göstermiştir. Tarihin defalarca şahit olduğu gibi, Türk milletinin millî varlığının tehdit edildiği veya tehlikeye düştüğü zamanlarda, yedisinden yetmişine herkesin tek vücut olduğunu, herkesin canını ve malını devleti ve milleti için vermeye hazır olduğunu gördük ve yine aynı şeylere bugünlerde de şahit olmaktayız. Çocuk masumiyetinde, tertemiz ve art niyetsiz duygularla el ele veren, birbirini kucaklayan huzurlu bir Türkiye için. Kalkınan, ilerleyen, güçlenen ve hakça paylaşmayı başarabilen bir Türkiye için. Birlik, bütünlük ve dirlik içinde kenetlenen bir Türkiye için. Millî egemenliğimiz için. Güzel bir dünyada hep birlikte yaşamak için. Bu güzel günümüz hepimize hayırlı olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, sevgi ve barışın her zaman daim olmasını temenni ediyorum.”

Milletvekili Deligöz: “Geçmişten geleceğe köprüdür çocuklarımız”

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